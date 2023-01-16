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iPhone 14輸了？　12月iOS設備好評冠軍「一代神機」奪下

▲▼ iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖婕妤／台北報導

中國跑分軟體安兔兔近日公布「2022年12月iOS設備好評榜」，榜單沒有太大變化，但部分好評機型出下小幅下滑，被譽為神機的初代iPhone SE穩居冠軍、iPhone 6s Plus也排在第三，但蘋果最新的iPhone 14系列卻全部落榜。

▲2022年12月iOS設備好評榜前10名。（圖／翻攝自安兔兔）

▲2022年12月iOS設備好評榜前10名。（圖／翻攝自安兔兔）

根據好評排行，冠軍為iPhone SE，好評率為97.96％；第二名iPad Air 4好評率97.62％；第三名iPhone 6s Plus好評率為97.15％；第四名iPhone 6S好評率96.76％；第五名10.5吋iPad Pro 2好評率96.75％；第六名iPhone 12 mini好評率96.27％；第七名iPhone 7好評率95.87％；第八名12.9吋iPad Pro 4好評率95.45％；第九名iPhone SE 2好評率95.16％；第十名11吋iPad Pro 4好評率94.71％。

安兔兔指出，初代iPhone SE再次證明它當年橫空出世時市場對它的優良反饋，當時果粉認為旗艦版iPhone太貴，但iPhone SE用一種很多手機廠商可能都想過但又不敢做的方法，再次證明蘋果手機對於當時市場的影響之大。

安兔兔認為，現在iPhone12 mini及iPhone13 mini，甚至是兩代新款的iPhone SE，都沒能重現當年蘋果的輝煌，這不僅僅是時代變了這麼簡單，而是市場格局變了，無論是影像、性能還是質感，而最近蘋果也是增加了iOS的廣告數量，這方面只能說iOS在主動縮小差距。

安兔兔表示，對比往期好評榜就能發現，整個iOS好評榜變動非常小，且都是些發布已有一段時間的舊型號；iPhone 14系列4款機型中排名最高的是iPhone 14 Pro，以85.61％的好評率排在32名，iPhone 14 Pro Max好評率83.21％排在33名，而iPhone 14的好評率為78.97％，iPhone 14 Plus％的好評率僅73.62。

 
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