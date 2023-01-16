「忍住辛苦、頂住責罵」　蘇貞昌：閒言碎語不重要！民調起伏不放心上

▲行政院長蘇貞昌接受媒體訪問。（圖／行政院直播）



記者陶本和／台北報導

面對內閣即將改組，行政院長蘇貞昌近日卻勤跑地方建設行程，被外界認為有留任可能。對此，蘇貞昌16日受訪時表示，行政院長責任就是護國為民，不可以打烊，「院長就是要跟大家一起努力，最重要是忍住辛苦、頂住責罵，痛苦會過去美麗建設會留下」；他強調，一時的閒言碎語都不重要，民調起伏也不必放在心上，國家可不可以向前進才最重要。

針對內閣改組的討論，美麗島電子報董事長吳子嘉斷言，最快19日會有結果，而外界也有聲音認為，可能要農曆年後才會進行；至於行政院長是否換人一事，外界也留意到，蘇貞昌近日勤跑地方建設行程，被認為有留任的可能。

對此，蘇貞昌表示，行政院長責任就是護國為民，不可以打烊，一刻不可以休息，一分鐘都不能怠慢，國事如麻，許多事情等著行政院長跟團隊、中央地方一起努力，好比蘇花公路坍方，他昨天就趕到花蓮去慰問加油，特別是現場沒日沒夜搶通的工作人員。

蘇貞昌表示，今天早上他也主持擴大防疫會議，要過年了國人出入都很重要，而現在也到台中，跟鄉親一起來感謝過去六年來辛苦的工程人員，打通台中最重要的一條環狀公路，現在終於可以在農曆年前通車。

蘇貞昌表示，院長就是要跟大家一起努力，最重要是要忍住辛苦，頂住責罵，讓所有國人需要建設可以如期完成，痛苦會過去，美麗建設會留下，行政院長最在意要給所有辛苦工作人員加油打氣，一時的閒言碎語都不重要，民調起伏也不必放在心上，國家可不可以向前進才最重要。