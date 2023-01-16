日統客運將「停駛國道4路線」　高鐵通車＋客群長輩多害成本飆升

▲日統客運停駛四條路線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李宜秦／台北報導

隨著物價高漲、通貨膨脹，加上新冠肺炎影響，交通運輸業大受打擊，日統客運宣布將於1月16日停止7005路線及2月1日起停止7000、7001和7002等路線國道旅運的營業，僅保留雲林縣內運行的7011、7012二條路線。

日統客運表示，在台灣高鐵通車後，民眾交通旅運的模式不復以往，台灣西部走廊已經形成一日生活圈，加上人口結構的改變，地方政府也配合此一趨勢，其所規劃的交通路線網絡，以連結高鐵站的接駁為主，台灣好行及幸福巴士為輔，相對的，國道客運便漸趨沒落，乘客減少，且多半是長輩北上探視子孫的交通方式，使得吸收年長者半票所負擔的成本更日益上升。

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日統客運表示，公路總局與嘉義區監理所採取因地制宜的措施，同意本公司試辦國道路線平面路段轉乘預約服務DRTS兩段式的彈性運作模式，以維持偏鄕班次的密集度，從而降低駕駛的工時，減少油料成本，也方使公司勉強渡過新冠肺炎疫情減班的困境。

日統客運宣布，將自2023年1月16日停止7005路線及2月1日起停止7000.7001和7002等路線國道旅運的營業；但為了賡續服務縣內鄕親乘客，將維持7011、7012二條路線，繼續在雲林縣內運行。