友善觀光最完整攻略！花蓮無障礙旅遊誌　全縣72旅遊點一次看

▲推薦72個旅遊點製成「花蓮無障礙旅遊誌」，提供更全面的無障礙的旅遊點及遊程資訊，方便民眾旅遊規劃參考。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府與東華大學產官學合作推動「無障礙旅遊」，觀光暨休閒遊憩學系學生考察了花蓮13鄉鎮152個旅遊點，包含餐廳69間、旅宿32間、景點51個，將其中推薦的72個旅遊點製成「花蓮無障礙旅遊誌」，提供更全面的無障礙的旅遊點及遊程資訊，方便民眾旅遊規劃參考。

觀光處長張志翔表示，花蓮縣政府致力於推動聯合國17項永續發展目標(SDGs)，在無障礙旅遊上體現聯合國永續發展目標第10項之減少不平等，讓全民皆能體驗花蓮的友善旅遊環境及欣賞美麗的山海景緻，因此推出「花蓮無障礙旅遊誌」，提供更全面的無障礙旅遊資訊，方便民眾旅遊規劃參考，可至花蓮旅遊服務中心、花蓮轉運站、身障團體相關協會及旅遊展覽索取，或至花蓮觀光資訊網及HyRead平台閱讀電子書（https://reurl.cc/DXkjxE） 。

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▲2023花蓮太平洋燈會春節期間於太平洋公園南濱段登場。

花蓮無障礙旅遊誌以「花蓮縣既有公共建築物無障礙設施自主檢查表」進行考察，提供全縣13鄉鎮中72個食宿遊購行推薦旅遊點介紹，在每一個旅遊點介紹中分別針對停車空間、平面空間、無障礙廁所、動線、公共空間等五大要項評分，並提供小叮嚀提醒無障礙設施相關事項，還有提供無障礙自由行推薦行程、花蓮無障礙公車資訊及花蓮輔具租借據點等等，方便民眾規劃遊程。

除了景點之外，花蓮縣政府在1月14日起至2月13日舉辦「2023花蓮太平洋燈會」，於花蓮市太平洋公園南濱段登場，今年再次邀請設計教父陳俊良擔任藝術總監，打造全台最盛大多元的科技藝術兔年生肖主燈「鏡花水月」，以宇宙圓滿月亮共構造型作為主結構，搭配圓形中央的巨型LED屏幕，用影像展現花蓮在地意象及文化，活動整體規劃及場地設施相當適合安排無障礙旅遊，縣長徐榛蔚歡迎國內外遊客一同到花蓮享受最有年味的春節！