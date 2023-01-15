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俄軍飛彈再轟烏克蘭！　英國將提供「挑戰者坦克」支援基輔

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基在基輔與英國首相蘇納克通電話。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基在基輔與英國首相蘇納克通電話。（圖／路透）

中央社

烏克蘭包括首都基輔在內的幾個地區14日被俄羅斯飛彈攻擊，官員通報關鍵基礎設施遇襲。另外，英國首相蘇納克跟烏克蘭總統澤倫斯基通電話，允諾將提供挑戰者2型主力坦克。

●俄再射飛彈烏克蘭多處爆炸　關鍵基礎設施遭攻擊

烏克蘭包括首都基輔在內的幾個地區14日上午發生爆炸，官員通報關鍵基礎設施遭到攻擊。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在社群平台Telegram上說，基輔的「關鍵基礎設施遭到飛彈攻擊」。

基輔市政府指出，一處基礎設施遭到襲擊，市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔第聶伯羅區（Dniprovskiy）發生爆炸，且一枚火箭的碎片落在第聶伯羅區，沒有造成任何傷亡。

烏克蘭東北部的哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）說道：「敵人對關鍵的基礎設施和工業設施發動另一波飛彈攻擊。」

烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區也發生攻擊事件。

●蘇納克通話澤倫斯基　英國將供挑戰者坦克給烏克蘭

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）發言人說，蘇納克14日跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，概述英國提供挑戰者2型主力坦克和火砲系統給烏克蘭的目標。

蘇納克的一位發言人表示：「他們同意有必要把握這個時機，加速全球對烏克蘭的軍事和外交支援。」

「首相概述了英國加強援助烏克蘭的目標，包括提供挑戰者2型（Challenger 2）坦克和額外的火砲系統。」

這名發言人還說道：「首相強調，他和整個英國政府會跟國際夥伴密切合作以迅速提供支援，讓烏克蘭能運用優勢贏得這場戰爭並確保永久和平。」

▼英國首相蘇納克。（圖／路透）

▲▼英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

●俄黑海艦隊10船同時離港　 英情報：因應威脅疏散

英國國防部發布每日情報公告指出，俄羅斯黑海艦隊至少有10艘船於11日駛離諾沃羅西斯克海軍設施，很可能是為了因應特定威脅而進行疏散。

英國國防部14日在推特（Twitter）發文表示，今年1月11日，俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）有至少10艘船駛離諾沃羅西斯克海軍設施（Novorossiysk Naval Facility）。

推文指出，鑒於這批同時出海船隻的類型和數量，這次行動很可能是為了因應俄國認為已經確定針對諾沃羅西斯克的特定威脅而進行艦隊疏散。

這次調動不太可能代表艦隊為了不同尋常的海上發射巡弋飛彈攻擊做準備。俄羅斯黑海艦隊極不可能正在準備進行兩棲攻擊行動。

英國國防部還說，俄羅斯黑海艦隊在很大程度上依然受到來自烏克蘭的威脅影響，並繼續優先考慮保護部隊而不是進行攻擊或巡邏行動。

●俄烏戰爭將屆一週年　澤倫斯基盼赴聯大發言

烏克蘭第一副外長扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）13日表示，如果安全情況許可，澤倫斯基總統希望能在俄軍去年2月24日侵烏屆滿一週年前夕，光臨聯合國大會一項高層會議發表談話。

扎帕洛娃在接受美聯社訪問時警告，澤倫斯基光臨聯合國必須有許多因素具足，而她舉出的首要因素就是戰況，且烏克蘭情報機構警告，俄軍正策畫「在2月發動非常危險的攻勢」。

扎帕洛娃說：「我們的總統希望來訪，他有意願來訪，不過安全狀況是否容許他前來仍是個問題。」

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）表示，聯大已排定在2月23日召開俄烏戰爭高層討論會，接著在24日舉行安全理事會的部長級會議。

●外媒：俄國防部稱讚瓦格納傭兵　疑為弭失和

俄羅斯13日宣布俄軍經苦戰後已奪下烏東礦城蘇勒答爾（Soledar）。這是俄國在連月戰場失利後首次聲稱取得勝仗，並罕見讚揚瓦格納傭兵組織的作戰貢獻。

俄羅斯國防部宣布，他們已在12日晚間「徹底解放蘇勒答爾」，這場勝仗將為在頓內茨克（Donetsk）地區取得更多成功作戰鋪路。但基輔當局駁斥俄國宣布拿下蘇勒答爾的說法，稱當地仍在「激戰」。

此外，俄國國防部在另一篇聲明裡以「勇敢、無私」讚許攻打蘇勒答爾的「瓦格納」（Wagner）傭兵組織。之前瓦格納傭兵與俄軍高層相互批評，俄國國防部此時罕見認可對方顯得不尋常。

「紐約時報」（The New York Times）指出，瓦格納傭兵組織與俄國軍方高層不和檯面化，凸顯自俄國去年2月底入侵烏克蘭後，雙方間的嫌隙日深，促使俄國國防部得發聲明「讚揚」對方這次的作戰貢獻。

●路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

路透社報導，根據貿易知情人士的說法和船隻追蹤數據，至少有4艘中國超級油輪（supertanker）正將俄羅斯烏拉爾（Urals）地區的原油運往中國，另有一艘運往印度。

七大工業國集團（G7）針對俄羅斯實施的油價上限措施上月生效，使俄國難以使用西方國家的貨運服務和保險，莫斯科當局正尋求能協助出口的船隻。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平在俄國入侵烏克蘭之前曾發表聲明，強調兩國「友好沒有止境」，身為世界最大石油進口國的中國不顧西方國家的制裁，持續購入俄羅斯石油。

消息人士指出，第5艘超級油輪也就是超大型油輪（VLCC），正將原油運往印度。在許多西方買主轉而尋求其他石油供應國時，印度和中國一樣持續以折扣價購買俄國石油。

G7去年12月實施的油價上限措施允許歐洲聯盟（EU）以外的國家進口俄羅斯海運石油，但禁止貨運、保險和再保險公司經手俄羅斯原油貨運，除非售價低於每桶60美元上限。

涉及這批油品運送的中國公司一名高層主管表示：「由於烏拉爾油價遠低於價格上限，購買和交易烏拉爾原油的生意基本上是合法的。」

俄國能源和交通運輸部都拒絕對此事置評。中國外交部也沒有回應記者的置評請求，但北京當局先前曾說，西方對俄羅斯實施的制裁屬非法。

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