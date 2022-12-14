一中商圈套房抓毒犯...警破門尷尬了！男全裸躺床長髮女忙穿褲

記者鄧木卿／台中報導

台中市刑大隊偵六隊6月獲報一中商圈某棟套房陌生人出入頻繁，經跟蒐多日，毒犯轉移到龍井區鄉下一棟透天厝，研判應是販毒，警方擔心嫌犯火力強大，動用霹靂小組兵分多路，從龍井屋頂及一中商圈套房破門攻堅，當場逮捕睡夢中的38歲林姓主嫌，另在一中套房撞見黃姓男子全身赤裸，躺在床上，一旁女子衣物尚未脫光，懷疑來不及「啪啪啪」就被逮，查獲106包毒品咖啡包，市值約2千萬元，訊問後全依違反毒品罪嫌送辦。

▲▼台中警方攻堅，一對男女疑似正要「連結」，見警連忙穿上衣物。（圖／民眾提供，下同）

警方表示，林嫌等人分工細膩，有人負責接受訂單，貨物暗號是「夜魔俠」、「蝙蝠俠」等，有人騎機車送毒，林嫌則是統籌一切，向上游調貨，然後在套房內分裝，原本是在一中商圈套房分裝，後來進出的成員太頻繁，於是轉移到龍井一棟透天厝，透天厝一樓前有玻璃，員警擔心從正面攻堅會被查覺，於是改從屋頂破門而入。

林嫌藏匿於人煙稀少的鄉下透天厝，讓警方難以蒐證，住處周遭還裝設監視器以掌握門外動靜，相當謹慎，林嫌等人在租屋處先將毒品原物料打碎、攪拌後，以粉末分離器逐一裝入「美國人」外觀等咖啡包，然後封緘，再由旗下小弟或在網路販售，或直接運送，共查扣毒品咖啡包106包、粉末分離器1台、電子磅秤1台、行事曆1個、監視器主機1台以及手機6具等贓證物。

另組人馬埋伏在共犯黃姓男子一中商圈套房樓梯間，等到女性友人進入後，迅速趨前破門而入，黃嫌全身光溜溜躺在床上，女子脫到只剩下上衣，驚見員警破門，女子馬上拉直上衣遮蓋，似乎正準備進行「人與人的連結」，訊問後將林嫌等6人依違反毒品危害防制條例移送臺中地檢署偵辦。