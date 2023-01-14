國內疫情連5天下降！指揮中心坦言「趨勢是比較意外」這2點還要觀察

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心今（14）日公布國內新增20,149例本土個案，比上周同日減少16.5%，已經連續5天呈現下降趨勢，且其中3天降幅超過2成，是否第三波疫情高峰已過？指揮中心指揮官王必勝今（14）日坦言，這波疫情的趨勢讓指揮中心感到意外，上升快、下降也快，模型推估並沒有看到這樣趨勢，第三波的高峰是否比較低、還是時間往前是一大關鍵，還會再觀察評估。

本土疫情去年12月底進入第三波Omicron流行，1月初曾經單日本土病例超過3萬例，不過到本周過去5天則持續呈現下降趨勢。指揮中心原先推估第三波高峰落在1月底、2月初，不過現在已持續下降，是否意味高峰已過？

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王必勝受訪坦言對此趨勢感到意外，不過也還需要觀察這是否真正下降，以及下降的相關因素還要探討。他說，第三波疫情是確定的，唯一差異是高峰是否比較低，或者高峰時間往前，這是關鍵，下周一再和大家報告。

下周就是農曆春節，王必勝說，若下周整周疫情都呈下降趨勢，面對年節疫情就會比較放心，可以過一個好年，這也是大家最希望的事情。

▲▼中國大陸入境落地PCR採檢，指揮中心公布1/12從機場、小三通入境者的陽性率。（圖／指揮中心提供）

此外，國內1月1日起全面針對中國入境航班乘客執行唾液PCR篩檢，指揮中心今（14）日公布最新採檢結果，1月12日有1830人從桃園、松山、高雄等3機場入境，檢出陽性個案205人，陽性率11.2％，同日金馬小三通乘客春節專案復航有58人入境，3人陽性，陽性率5.2%，雙創12天來的新低。據指揮中心統計，從1月1日至1月12日總計有17120人，陽性確診有2696人，整體陽性率15.7％。

中國大陸入境陽性率從首日25%到現在僅有1成多。王必勝表示「降低是合理的」，他解釋，疫情就是一波一波，且中國大陸幅員遼闊，當地疫情發生已經一個多月，最初發生在大城市的人大多已經感染過了，逐漸往鄉村移動，從中國大陸入境台灣者大多從大城市定點入境，陽性率下降是預期中的事情。

不過，當人流再次從鄉村移往城市，可能又會有另一波疫情，不少專家評估中國大陸疫情會持續2到3個月，不會一下消失，指揮中心會持續觀察。