限時9天獨家展售！2022 IWC推薦獎「葵天下」首度登台

▲「葵天下」純米吟釀與純米大吟釀首度登台。（圖／豐原太平洋百貨提供）

消費中心／綜合報導

豐原太平洋百貨於春節前夕，從日本靜岡獨家引進具230多年歷史的「遠州山中酒造」，帶來於2022年榮獲英國倫敦IWC推薦獎「葵天下」純米吟釀與純米大吟釀，首度登台且限時9天獨家展售會。

位於靜岡縣掛川市橫須賀城城下町舊街區的「遠州山中酒造」是一家產量極低，但知名度卻極高的酒造，特別之處在於釀酒採用傳統的「和釜」蒸米與古老的「槽搾り」方式榨酒；其中「葵天下斗瓶囲い BLACK LABEL」，沒有施加任何力量而是讓裝有酒米糊的酒袋靠自身的重力將清酒擠壓出來，如此榨酒法產出的清酒量極少，但品質非常潔淨甘醇。

「遠州山中酒造」另一特色是使用日本南阿爾卑斯山伏流水釀酒，其中最高峰北岳（3193 公尺）是日本僅次於第一高峰富士山的山峰。釀酒水源發源於其中的赤石山脈，相傳雪水從山頂融化後滲入，約需經過200年才能沉降並伏流至靜岡遠州灘，因此造就其異常軟滑的水質，非常適合釀酒。

「遠州山中酒造」即日起至1/21(六)於豐原太平洋百貨B1限時展售，獲獎的葵天下BLACK LABEL(精米步合40%) 純米大吟釀 AOI / BLACK，第2瓶享75折優惠、葵天下BLUE LABEL(精米步合50%) 純米大吟釀 山田錦 / 雄町，第2瓶1,800元。

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