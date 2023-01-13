抹香鯨「小淀」迷航受困大阪灣！　虛弱苦撐5天證實死亡　

▲抹香鯨「小淀」因迷航受困日本大阪灣。（圖／達志影像／美聯社，下皆同）
記者張方瑀／綜合報導
日本大阪灣9日出現一隻迷航的抹香鯨，困在離岸約400公尺、水深約2公尺的海域，網友替牠取名為「小淀」，希望牠能早日回到大海，但遺憾的是，大阪海上保安監部13日證實，小淀已經死亡。
根據NHK報導，大阪灣淀川出海口附近在9日上午出現一條鯨魚，大阪海遊館負責人表示，這頭誤入大阪灣的鯨魚，從擁有四方型大頭等特徵來看，研判應是抹香鯨，在大阪灣這種引人注目的海域現蹤相當罕見，有可能是在覓食過程中誤入。
日本網友決定替這頭8公尺長的鯨魚取名為「小淀」，並希望相關單位能出手救援，但日本水產廳表示，貿然營救會無法預期鯨魚動作，有發生事故的危險性，所以只能等待這頭抹香鯨靠自己的力量返回大海。
不過，大阪海上保安監部透過巡邏船進行確認時發現，從9日到12日為止，小淀雖然偶爾會噴水或搖尾巴，但位置幾乎沒有移動，甚至在12日上午有超過一個半小時未噴水，身體可能相當虛弱。
遺憾的是，大阪海上保安監部13日發現小淀整個早上都未有動作，因此和海遊館專家一同前往確認，結果證實牠已經死亡。目前當局仍在討論該如何處理抹香鯨的遺體，所處位置鄰近的市中心希望能盡速打撈，避免影響到進出船隻。
今月9日に大阪湾の淀川の河口付近で見つかったクジラは潮を吹くなどの動きがなく、13日、大阪市が専門家とともに現場で状態を確認しました。その結果、クジラは死んだことが確認されたということで、大阪市が今後の対応を検討しています。https://t.co/yYHXv9hIgf#nhk_video pic.twitter.com/5jfHTiHM8H— NHKニュース (@nhk_news) January 13, 2023
讀者迴響