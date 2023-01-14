環球小姐烏克蘭佳麗扮「戰鬥天使」出場　展開鋼鐵雙翼揮劍殺敵

Ukraine is SLAYING on stage, along with her beautiful feathered wings. What an inspiration to all. ???? #MissUniverse pic.twitter.com/bP3LA4gDsx — Miss Universe (@MissUniverse) January 12, 2023

記者林彥臣／綜合報導

在美國紐奧良（New Orleans）所舉辦的2022環球小姐（Miss Universe 2022）來自烏克蘭的佳麗維多利亞·阿帕納申科（Viktoria Apanasenko）裝扮成「戰鬥天使」的造型，揮舞著一把寶劍象徵自己正在殺敵。這段影片發布後，在推特上被瘋狂轉發。

▲2022環球小姐（Miss Universe 2022）烏克蘭的佳麗維多利亞·阿帕納申科（Viktoria Apanasenko）。（圖／翻攝自twitter／@MissUniverse，下同）



烏克蘭環球小姐（missukraine_universe）的IG描述，「這套衣服稱為『光之戰士』服裝象徵著我們民族與黑暗的鬥爭。就像用劍保衛烏克蘭的大天使米迦勒一樣，它保護著我們。」

描述指出，「整體式連身褲象徵著盔甲，像第二層皮膚一樣包裹著維多利亞。這件白色連衣裙由風格化的vyshyvanka （烏克蘭的傳統刺繡衫）設計，袖子蓬鬆，裙子的面料長度超過10公尺。頭飾為烏克蘭傳統的小穗。」

描述指出，「象徵性的翅膀在戰鬥中燃燒，鑲嵌在烏克蘭國旗顏色的藍色和金色盔甲中，並裝飾著各種鏡子裝飾品，為決戰打開，這套服裝是在烏克蘭的四個月內在極端條件下完成的，伴隨著警笛聲、斷電和燭光。」。