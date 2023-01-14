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普丁盟友俄下議院議長提議　沒收海外反戰俄人資產

▲▼俄羅斯下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯總統普丁的緊密盟友、俄羅斯國會下議院「國家院」議長沃洛金今天建議，將逃離出國後在海外「侮辱」國家和軍隊的俄國人民資產沒收。

路透社報導，沃洛金（Vyacheslav Volodin）的建議顯然是針對反對派人士而來。許多這類人物為了避免被捕而逃亡海外，並在出國後對俄烏戰爭發言譴責，莫斯科已將這些人認定為「外國代理人」。

沃洛金在社群平台Telegram的個人頻道發文表示：「近來有些我們的同胞認為，侮辱俄羅斯及其居民、士兵和軍官，同時公開支持惡棍、納粹和殺人凶手，是可行之事。」

「他們的目的顯而易見，那就是討好海外，以試圖保有他們在海外的福利。」

沃洛金還說，俄羅斯現有懲處極端主義、「為納粹平反」以及中傷武裝部隊的法律措施，並不足以對付那些身居海外的「無賴」。現行懲處措施已包括罰款和監禁。

他表示：「他們身居海外，並將國內的房地產出租且持續收到租金，卻要俄國公民付出代價。他們同時還恣意公然抹黑俄羅斯，並侮辱我們的士兵和軍官。他們自以為可以逍遙法外，認為司法管不著他們。」

沃洛金指出，俄羅斯的刑法因此有必要更新，增列對這類人士沒收財產的條款，以彌補他們所造成的傷害。

目前無法確定，這樣的法案是否及多快會在俄羅斯國會提出。

沃洛金是俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）的成員，經常可以接觸到普丁（Vladimir Putin）。

而他在國家院（State Duma）議長職位上，曾確保克里姆林宮的重大政策都能在國會有效率通過，包括懲罰批評戰爭的言論、進入戰時經濟體制及兼併烏克蘭占領區等法律。

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