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老饕間的夢幻逸品！格蘭哥尼12年2023新年禮盒炙手可熱

▲▼格蘭哥尼,新年禮盒,12年。（圖／格蘭哥尼提供）

▲格蘭哥尼酒廠12年2023新年禮盒，以金色時間環銘刻格蘭哥尼最驕傲的訂製雪莉桶設計在禮盒上。（圖／麥立得洋酒提供，下同）

消費中心／綜合報導

即將到來的鴻兔年，少不了拜會重要客戶，和許久不見的親友聯繫感情，許多人會選擇好酒禮盒打通人脈，酒是越陳越香，就像朋友之間的感情越久越深厚，挑選時從選酒的檔次和種類即顯出客人的尊貴身份，格蘭哥尼更能打動老饕級別的人，送得好才能讓自己新的一年事業財運亨通！

擄獲收禮人的心並展現送禮人有好品味，就從送格蘭哥尼開始！威士忌愛好者喜歡研究酒廠特色，尤其是時下有收藏價值的品牌更是難得，老饕級別的人已經發現格蘭哥尼將是未來炙手可熱的酒廠，威士忌界的執杯大叔林一峰曾說「格蘭哥尼擁有全世界最頂尖的雪莉桶資源。」再加上格蘭哥尼酒廠因為極緩慢的蒸餾速度，讓它的產量遠遠少於其他知名品牌，也因此，格蘭哥尼一直是流傳於老饕間的夢幻逸品，將格蘭哥尼視為私藏酒款，送禮給有品味的他絕不會出錯！

煩惱該準備什麼美食美酒或餽贈親友的好酒禮盒該怎麼選擇？許多人關注的格蘭哥尼酒廠帶來新春好酒禮盒，堅持遠超過業界3倍時間訂製雪莉桶及3倍時間耗時蒸餾帶來豐富的層次，經典的格蘭哥尼12年香氣帶有檸檬、太妃糖、蘋果等清爽的雪莉風味，今年更特別推出限量的2023新年禮盒，整個禮盒以紅金設計氣派又貴氣，搭配獨特的開盒方式，獨一無二的限量版翩然誕生！內有一大一小的12年及一款精緻的鑽石雕刻威士忌杯，同時正面用一圈圈時間環繞成雪莉桶形狀，象徵格蘭哥尼酒廠最驕傲的訂製雪莉桶，是全蘇格蘭花費最多時間手工訂製而成的。這份精心挑選的禮物，是送給久違的親友春節贈禮的佳選！

▲▼格蘭哥尼,新年禮盒,12年。（圖／格蘭哥尼提供）

▲重要的客戶和長輩適合送上全程陳釀於百分之百歐洲橡木雪莉桶的【格蘭哥尼21年單一麥芽威士忌】。

商務人士和長輩喜歡醇厚口感的高年份威士忌，尤其是全程陳釀於雪莉桶的威士忌更是不容易取得，重要的客戶和長輩適合送上使用百分之百歐洲橡木Oloroso雪莉桶的【格蘭哥尼21年單一麥芽威士忌】，品嚐得到溫暖的辛香料及濃郁的雪莉氣息，小蒸餾器緩慢蒸餾帶來的豐厚油脂、細膩飽滿的口感，這麼珍貴的高年份威士忌不但適合送禮也適合自己獨飲，亦或是當親朋友好友來訪的時候可以拿出來一同舉杯。

▲▼ 老饕間的夢幻逸品！格蘭哥尼12年2023新年禮盒炙手可熱 。（圖／品牌）

▲極度稀有的高年份【格蘭哥尼30年單一麥芽威士忌】拿出手時特別有份量。

特別的年份拿出手時特別有份量，極度稀有的【格蘭哥尼30年單一麥芽威士忌】，最高的年份，以最慢的時光獲得的「最好」，有雪莉桶熟成後的圓潤奶油蛋糕香，經過漫長時間堆疊將風味昇華至更高的層次，象徵深情，也象徵一起走過的光陰，最慎重且貴重的禮物，適合與人生路上的貴人相飲，一展鴻圖打造新春格局！

新春暖心歡聚！賦予滿滿祝福的格蘭哥尼12年2023新年禮盒，以象徵喜氣富貴的大紅大金貴氣感設計在禮盒上，獨一無二的雪莉桶風味擄獲眾多品飲行家的味蕾，同時滿足藏家一探佳釀的渴求與好奇心，多重優勢讓這份賀禮「有厚禮數」成為春節最佳首選！

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