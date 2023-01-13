　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國願提供「台積電設廠」補貼　德媒證實了

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

德國媒體報導，德國相關企業對台積電在歐洲設廠表示高度興趣，政府也願意提供補貼，德勒斯登北郊的工業區是可能的設廠地點。

「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter AllgemeineZeitung）今天報導，去年德國客戶回應台積電詢問時，普遍對台積電在歐洲設廠表示高度興趣，台積電也多次派人到德勒斯登（Dresden）和柏林，與德勒斯登所在地薩克森邦（Sachsen）政府和聯邦政府討論設廠事宜。

知情人士指出，德勒斯登近郊有土地可供設廠，政府也願意提供初期的投資獎勵和補貼。

台積電總裁魏哲家昨天在法說會表示，正與客戶及夥伴評估在歐洲設廠的可能性，將聚焦在車用技術。

報導指出，英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、博世（Bosch）等汽車工業的供應商都是台積電在歐洲的可能客戶。

位於德國東部的德勒斯登擁有歐洲最大的半導體聚落，去年底英飛凌才宣布將在德勒斯登投資50億歐元（約新台幣1630億元）建新廠，台積電考慮設廠受到當地政府歡迎。

「德勒斯登晨報」（Dresdener Morgenpost）報導，市府官員證實正在討論台積電的設廠事宜，地點可能是城市北郊臨近機場的工業區土地，正好在博世廠房的隔壁，不過還有專業人才和居住空間不足、能源價格過高等問題有待克服。

ET快訊
快訊／有感搖晃！23:02發生規模4.9地震
超冤！E奶網紅遭控「跨境運大麻」命喪加國　刑事局認錯了
快訊／許維恩懷孕了！　公開「寶寶心跳聲」
高階警官涉足「88會所」　懲處公布了！
福特「Focus國產旅行車」現身！年後有望上市
獨／林宥嘉無預警宣布12月開唱！　相隔6年加碼曝「新專輯曙光
才新婚4個月！21歲女在家被夫斬首　爸進門目睹「無頭碎屍」
快訊／記者報導球團資金遭砸車？　鋼鐵人緊急發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國願提供「台積電設廠」補貼　德媒證實了

歌手太性感！18歲就開OnlyFans粉絲暴動　短短6小時「奉金」3千萬

哈利王子新書超越歐巴馬紀錄　首日在英美加狂銷140萬本

月經狂流83天！女1小時用完整盒棉條和衛生棉　送醫急輸血

大白天逛街被攻擊　女網紅被變態男拉到人行道旁「射嘉明在腿上」

抬棺人跌倒「遺體噴飛」親友目睹超崩潰！　墓園滿地爛泥大積水

拿不到軍機發飆！普丁翻白眼　怒斥副總理：「別再鬼混了」

誤踩油門！特斯拉「衝破豪宅圍牆」整輛泡泳池裡　祖孫3人獲救

別人的老闆！他「全額買新車」送員工　網羨慕炸了：怎麼我沒有

台北獲選「全球最值得去的52個地方」　外媒讚：享受美食與文化

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

德國願提供「台積電設廠」補貼　德媒證實了

歌手太性感！18歲就開OnlyFans粉絲暴動　短短6小時「奉金」3千萬

哈利王子新書超越歐巴馬紀錄　首日在英美加狂銷140萬本

月經狂流83天！女1小時用完整盒棉條和衛生棉　送醫急輸血

大白天逛街被攻擊　女網紅被變態男拉到人行道旁「射嘉明在腿上」

抬棺人跌倒「遺體噴飛」親友目睹超崩潰！　墓園滿地爛泥大積水

拿不到軍機發飆！普丁翻白眼　怒斥副總理：「別再鬼混了」

誤踩油門！特斯拉「衝破豪宅圍牆」整輛泡泳池裡　祖孫3人獲救

別人的老闆！他「全額買新車」送員工　網羨慕炸了：怎麼我沒有

台北獲選「全球最值得去的52個地方」　外媒讚：享受美食與文化

黑曼巴「MVP實戰球衣」將拍賣 ！售價預估高達2億

快訊／台灣東部海域23:02發生規模4.9地震　最大震度2級

5種「美肌養生超級食物」快記好！　美白、抗老還防金魚腦

「還願男」又來了！鹿港2宮廟遭埋生雞頭　警火速逮人送辦

俄軍稱掌控重鎮蘇勒答爾　烏克蘭自認北約實質成員

勵志哥為挺衛少砸了「幾千美元」　買下他店裡每件合身男裝

快訊／許維恩懷孕了！　公開「寶寶心跳聲」感動：我們的禮物來了

單厚之／蘇揆是否留任 暗示去留不完全操之於總統

快訊／警政署公布高階警官涉足「88會所」懲處　北市分局長遭記過調地

苗栗通霄工廠「貨車火燒車」　一次2台車起火

左左右右飛南韓進修舞蹈 　老師滿意：別回台灣了～

國際熱門新聞

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

即／北海道羊蹄山雪崩！1外國女遭活埋無生命跡象

住旅館偷拍A片慘了　女優扭腰床照流出

嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害命　73歲婦入獄

真的不是雙胞胎　2男同名同工作外表也一樣

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

上班發現中2千多萬元　OL瞬間昏倒嚇壞同事

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

又有更衣室被偷拍！4對情侶慘變受害者

拍片突心肌梗塞　網紅緊抓胸口痛苦倒下

陰莖越小越想買跑車　30歲↑更明顯

福島核廢水最快春天排入大海！　日本政府拍板

性感歌手18歲開OnlyFans　僅6小時海撈3千萬

更多熱門

相關新聞

台積電漲13.5元站穩500關卡！　台股上漲92點站上14800

台積電漲13.5元站穩500關卡！　台股上漲92點站上14800

華爾街股市主要指數今天皆收高。台股今（13）日在台積電領軍上漲下，指數早盤大漲逾200點，盤中在台積電漲勢收斂下指數漲幅縮至百點內，終場收在14824點，上漲92點或0.62%，成交量1819.69億元。

台積電今年先蹲後跳　華爾街熱議半導體景氣何時落底

台積電今年先蹲後跳　華爾街熱議半導體景氣何時落底

台積電法說會後外資目標價「2升3降」　落在550元-700元

台積電法說會後外資目標價「2升3降」　落在550元-700元

台積電領漲「台股攻14900點」　法人：封關前力拚站上萬五大關

台積電領漲「台股攻14900點」　法人：封關前力拚站上萬五大關

台積電法說　6大重點一次看

台積電法說　6大重點一次看

關鍵字：

台積電德國

讀者迴響

熱門新聞

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

IT公司辦尾牙　員工「喝到掛掉」

從宿舍上舖摔落！22歲女大生慘死

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

即／北海道羊蹄山雪崩！1外國女遭活埋無生命跡象

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面