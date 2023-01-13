中華醫大烘焙技能養成班結訓　伴手禮義賣捐弱勢

▲中華醫大烘焙技能養成班在台南市勞工局長王鑫基（前中）與師長見證成果下，開心結訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學承辦的失業者職業訓練烘焙技能養成班13日結訓，學員們不僅展示麵包、蛋糕等中西式烘焙美食點心，更集體製作50份伴手禮義賣，所得全數捐給學校作為弱勢學生助學金，幫助弱勢並回饋師長在培訓過程中傾囊相授烘焙技能，讓他們對未來就業充滿信心。

烘焙技能養成班共有26名學員參加研習，課程內容設計包含麵包、蛋糕、餅乾、中式點心及健康在地烘焙產品製作實作，此外，也安排學員學習伴手禮禮盒的設計。特別是順應近年來健康高纖的飲食趨勢，有關如何應用米穀粉在烘焙產品的製作也納入實作，讓學員了解米穀粉應用於烘焙產品的特性及如何製作米穀粉烘焙點心。

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學員們經過360小時的訓練，結訓典禮暨成果展上製作數十種各式麵包、蛋糕、餅乾、中式點心和組合禮盒，呈現技能學習成果。值得一提的是，為感謝學校承辦訓練班以及授課老師們傾力傳授各式烘焙技能，學員們於結訓前夕動員趕製50份組合式烘焙點心伴手禮義賣，全數所得12500元在結訓典禮上捐贈給中華醫大作為弱勢學生助學金，由副校長洪明權代表接受。洪明權副校長代表校方對學員們的義舉表達感謝，也讚揚他們的暖心義舉為弱勢孩子點燃愛與希望。

失業者職業訓練烘焙技能養成班由台南市勞工局職訓就服中心委託中華醫大餐旅管理系承辦，計畫主持人陳南吟副教授表示，為讓學員們專業知識與實務並進，邀請系上老師及資深的業界烘焙老師聯手授課指導，以系上完善的專業硬體設施作為學員技能研習的練習場，讓每位學員在完訓時皆能具備進入職場所需烘焙產品製作能力，順利進入職場就業，未來更將輔導學員參加烘焙食品丙級麵包考照，儲備就業與創業的基礎能量。

台南市勞工局局長王鑫基、中華醫大洪明權副校長、學務長王素真、民生學院院長劉保文、、推廣組組長林乃馨等師長親自出席烘焙技能養成班結訓典禮，對學員們展示的各式烘焙美食和點心豎起大拇指稱讚，並對大家學有所成給予祝福，期盼未來在創業或就業上都能大展鴻圖。