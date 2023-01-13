台中人歡呼！三井LaLaport確定暑假前開幕　雙商場年營收挑戰百億

▲台灣首家三井LaLaport將在1月17日開門營運。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

備受矚目的台中三井LaLaport南館將在1月17日試營運，無印良品、GU與UNIQLO首間概念店也將登場，但南、北雙館確切開幕日期遲遲未訂。今日台灣三井不動產表示，LaLaport雙館確認將在暑假前正式開幕。至於外傳日本知名連鎖賣場「唐吉軻德」可能進駐LaLaport，業者則低調否認。

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▲LALAPORT官方臉書公布春節營業時間。（圖／記者游瓊華翻攝）



去年受到疫情衝擊，三井台中港Outlet全年營收約58億元，今年在LaLaport挹注下，雙商場營收有機會挑戰百億元。而為了因應即將到來的龐大消費人潮，三井LaLaport還特地租下一塊地，劃分1200位臨時停車格，滿足機車族停車需求，

17日試營運的LaLaport是三井在台灣首間，業者表示，LaLaport內部以販售當季商品為主，預計17日會有37個品牌試營運，僅剩吃到飽餐廳饗食天堂、名古屋連鎖咖啡店客美多，以及台隆手創館旗艦店會較晚開。

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