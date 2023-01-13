外籍家事移工辦健保卡免申請！跨3單位「一站式服務」直接寄到家

▲健保卡資料照。（圖／記者謝盛帆攝）

記者嚴云岑／台北報導

幫家事移工辦健保卡免跑一趟！健保署112年1月1日與勞動力發展署、移民署跨機關合作「移工一站式服務」，讓家事移工入境完成講習課程後，健保署就可依據通報資料進行審核，並主動幫雇主成立投保單位、移工加保及製發健保卡。而在通報後若有就醫需求，也可以填寫例外就醫名單，以健保身份就醫。

王先生於1月2日聘用首次來臺的外籍家事移工阿妮（化名）照顧年邁的母親，正打算利用工作空檔到健保署幫阿妮辦理加保及申請健保卡，没想到在1月6日就收到健保署寄來阿妮的健保卡。

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中央健康保險署南區業務組林純美組長表示，家事移工入境後完成講習課程，健保署即可取得通報資料，並依據相關資料審核後，主動幫雇主成立投保單位、移工加保及製發健保卡，同時回饋資料給勞動力發展署製作移工健保投保證明單。

移工在没有收到健保卡前，如果有就醫需求，從通報日起14日內可以持健保投保證明單，連同身分證明文件正本在特約醫療院所，填寫例外就醫名冊，以健保身分就醫。

已經在台的移工，原持有的健保卡如果有毀損或遺失等原因需換、補發，可利用手機下載「全民健保行動快易通│健康存摺」APP，完成裝置認證，進入「健保櫃檯健保卡健保卡申請」，將資料上傳及完成繳費後，就會在個人E-mail信箱收到健保署轉寄的健保卡工本費收據證明，在未收到健保卡前，也可以憑該證明以健保身分就醫。