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女友激戰「叫得很大聲」　他超有成就感！一看LINE紀錄傻住了

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO發現女友都在假叫。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

該開心還難過？一名男網友發文表示，他和女友激戰時，對方總面露舒服的表情，甚至叫得很大聲；然而，日前他看到女友和閨蜜的對話時，才知道對方從頭到尾都是假叫，只是想讓他開心而已。貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

男網友在Dcard上，以「女友做愛的時候都是在假叫」為題發文，提到兩人已交往約4年，幾乎所有進度都是女友主動提出。小倆口感情好，「第一次」的時候也很順利，而自此之後，兩人只要出門過夜，大多都會大戰一場，他也覺得很享受。

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原PO表示，每次激戰時，女友的表情看起來都很舒服，而且叫得很大聲，讓他很有成就感；不過，日前他一時好奇，點開女友和閨蜜的聊天紀錄，才發現驚人真相。

女友告訴閨蜜，兩人每次激戰時，她雖然會覺得很舒服，但實在不會想叫出聲音，只是為了讓原PO開心，她才會假叫。看到這段對話，就讓原PO頓時呆住，完全不知道該開心還是難過？

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲女友假叫是為了讓原PO開心。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「就當作她是製造氛圍啊，沒有誰對誰錯，只是因為她就算舒服也不會想叫而已」、「你要認知一件事，女生本來就可以完全不出聲，就跟你搭雲霄飛車一樣可以憋著不叫，但叫出來比較助興而已，也是有刺激到」。

另外，也有些女網友分享經驗，「這其實很正常欸，我也會假叫，但不是不舒服或者沒感覺，而是假叫會讓我更投入氣氛，也可以讓男友更起勁，何樂而不為」、「我也是氛圍組的，覺得叫了氣氛比較好」、「應該一半女生都會假叫或曾經假叫，如果沒有叫聲的話有點乾，才會想要加一點聲音」、「我身邊大多朋友也都這樣，畢竟真的不是每次都舒服，可是會希望男生是滿足幸福的」、「女生真的可以完全不叫啦～想當初我的第一次壓根沒出聲」。

原PO後來也在留言處表示，他最後決定和女友講開，畢竟他也想讓對方放鬆做自己就好，這樣也比較沒壓力，不過無論如何，還是很感謝對方為了氣氛而假叫。

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