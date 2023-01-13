《木曜4》射箭意外　他點名1人「公審帶風向」吃相難看…真相臉腫

▲《木曜4超玩》自2019年起開始舉辦YouTuber界的全明星運動會。（圖／翻攝自木曜4超玩FB）

記者施怡妏／綜合報導

2022年底《木曜4》遭爆出有工讀生在運動會會場遭弓箭射擊，事後《木曜4》工作人員與承辦的運動行銷公司都有持續與當事男大生家屬表達慰問、探視。有網友看完整起事件後，認為工讀生爸爸問題最大，本來說只要道歉就好了，後來卻索求賠償，除了核銷就醫單據外，還要精神賠償，吃相難看。

該名網友在Dcard發文，看完整起事件，製作單位在事情發生之後，該做的都有做到，即刻送醫、事後關懷都有，也努力在傷者與網紅間當溝通橋樑。原PO指出，「覺得問題最大的，是受傷工讀生的爸爸」，先是說只要跟小孩子當面道歉就好，完全沒有提到錢。

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▲木曜運動會當下，男大生在「沒有賦予工作」的情況下站在危險管制區。（圖／翻攝自木曜4超玩）

但後來工讀生爸爸卻改口，「要有醫療保險以及單據以外的精神賠償，想看看活動公司的誠意在哪裡」。原PO表示，「這位爸爸，吃相會不會太難看，出爾反爾，看了只能搖頭」，而且一開始新聞出來時，爸爸說主辦方不聞不問，卻沒說是自己沒接到電話，「刻意導風向，讓網友公審主辦方，真的居心叵測」。

貼文一出，掀起網友討論，「主辦方從來沒說自己沒責任，反而積極處理，相較之下爸爸的態度反而讓人匪夷所思」、「從木曜的聲明來看，當時沒有分發給工讀生必須待在那個位子的工作，且當時有進行清場，代表工讀生不知道為何自己待在了那個位子，要說倒霉我覺得木曜更倒霉，遇上一個不遵守主辦單位指揮的工讀生，加上一個吃相難看的恐龍家長」、「就是錢不夠啊，鬧越大比較好談錢，結果木曜直接放錄音出來，風向開始變了」。

▲木曜事件完整時程。（圖／翻攝自木曜4超玩）

《木曜4超玩》聲明：

一、本公司運動會活動是委託大漢整合行銷公司承辦，負責運動會執行，事件發生後行銷公司一直於第一線主動積極處理、進行慰問、協商，以及安排家長、學校及本公司間之聯繫事宜。事件發生當下防護人員立即針對傷勢處置，救護車抵達後，工作人員陪同當事人至國泰醫院進行治療、陪同轉院至林口長庚醫院。

二、 住院期間至出院當日，與當事人家長均保持聯繫，持續表達慰問及探視之意，於新聞報導之前，亦是如此。TVBS新聞及部分媒體報導「事隔一個多月才願意道歉」、「真相被神隱」等，為不實指控。

三、 本公司考量安全性，採納射箭協會專業意見，比賽使用之運動器材為風險性低之反曲弓，媒體未向本公司查證，錯誤報導為危險性高之複合弓，特此說明。

四、 當事人家長於協商過程接受媒體採訪後，不僅未曾告知，更於採訪後仍與本公司碰面商議意外事件處理進展及論及精神賠償等事宜，本公司原以為意外事件已落幕，隔日竟看到當事人家長接受採訪之報導，本公司深表遺憾。

考慮到當事人年紀甚輕，仍為在校學生，不希望新聞事件造成當事人日常生活波動及負面情緒， 就當事人家長藉由媒體主張，亦僅能尊重 ，因此未於第一時間對外說明。惟針對本次事件中之不實轉述或報導部分，本公司仍呼籲媒體報導前應確實求證、平衡報導。