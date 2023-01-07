26歲男大生2闖女廁偷拍！　她大喊「欸」下秒狂追...過程全都錄

▲李姓男大生竟尾隨2名女學生進廁所偷拍。（示意圖／摘自事發學校網站）

記者黃宥寧／台北報導

26歲李姓男大生，2度尾隨女學生進入廁所，以手機開啟錄影功能後，由隔板下方伸進隔壁廁所內的方式，窺視及竊錄女學生如廁畫面，李男落網辯稱「我沒有偷拍成功」，法官根據監視器發現李男被抓包時，快步逃離現場時邊使用手機，有湮滅證舉之舉，士林地院審結，依2個妨害秘密罪判3月、4月徒刑，應執行6月，可易科罰金。

判決指出，李男2021年12月7日下午3點，在學校大學教學樓1樓半西側女廁所，見楊姓女大生進入廁所，隨即進入女廁廁間隔壁，拿出手機伸到廁間隔板下方空隙處，想以手機偷錄，楊女察覺有異並發現手機鏡頭大聲喝叱「欸」後，李男火速逃離。

食髓知味的李，同年月13日上午尾隨另名女大生進入6樓女廁，將手機高舉到隔間上方伸進隔壁廁間偷拍，女大生發現立刻起身追趕，李男又快步逃離，當時進教室發現李男明顯有喘、慌張模樣，因此認為應該就是李男所偷拍，氣得立刻跑去報案。

李向法官表示，就是想要拍楊姓女大生上廁所時的隱私部位，但沒偷拍成功，法官當庭勘驗監視器畫面發現，他從女廁跑出時，不斷朝女廁方向觀看，甚至佯裝拿鄰近女廁的茶水間外推車上物品，製造想進入茶水間丟棄物品假象，走出茶水間仍持操作使用手機，足認應有湮滅相關證據之舉。

法官審酌李男為滿足其個人慾望，無故持手機對2名女大生偷拍，嚴重侵害個人隱私，對2名女大生心理造成不可磨滅傷害，又考量矢口否認犯行，且迄未與2人達成和解，兼衡大學肄業、未婚、無子女、曾經營超商等，依2個妨害秘密罪，各判3月、4月徒刑，應執行6月，可易科罰金18萬。全案可上訴。