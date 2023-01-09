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社會 社會焦點 保障人權

父子3人爭母親骨灰「寶塔放幾樓」鬧上法院　法官採多數決

▲桃園市黃姓男子與平鎮區某醫院洪姓醫師曾有醫療糾紛，今年1月間闖入看診室，持折疊刀恫嚇「我不是要打人，我是要殺人」等語，徒手打傷洪姓醫師。（示意圖／視覺中國CFP）

▲父子3人爭母親骨灰所有權，法院認為應該多數決。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名許姓婦人在2017年身故後，骨灰被黃姓丈夫和兩個兒子安厝在龍鳳寶塔的14樓，後來黃姓丈夫和小兒子認為當初風水師傅把許婦的八字看錯，才導致後來做生意不順，希望將骨灰移到該寶塔的9樓，但大兒子不願意，雙方竟鬧上法院，一審法院判大兒子勝訴，全案上訴後，高雄高分院認為許婦的骨灰應屬父子3人共有，去向應由多數決定，因此改判骨灰應移厝到寶塔的9樓。可上訴。

判決指出，許姓婦人是在2017年7月29日死亡，黃姓丈夫和兩個兒子將許婦骨灰安厝在龍鳳寶塔的14樓，後來黃姓丈夫發現，風水師傅將許婦的農曆生日看錯，導致風水不佳，還讓他的公司生意受到影響，甚至發生工安意外。

黃姓丈夫於是想把許婦的骨灰，移往同寶塔的9樓，也獲得小兒子的同意，沒想到大兒子卻堅持反對，大兒子認為塔位的所有權是他和弟弟的，當初也是協調同意，應受合意拘束，而且貿然移動塔位會驚擾亡靈，情感上難以接受，他也認為早年衛生條件不好，晚報戶口的情況時有耳聞，因此用母親的生辰八字選的塔位沒有問題，否認無權佔有。

經過多次協商未果，黃姓丈夫不得已只好提起訴訟，家事法庭一審判大兒子勝訴，上訴後，高雄高分院法官認為，許婦的骨灰應該屬於兩造3人公同共有，管理的方式應以共有人過半數及其應有部分合計過半數的同意決定，也就是多數決，因此判決應將許婦的骨灰移厝到寶塔的9樓，全案可上訴。

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