手機架「第二專長」被解鎖！竟能在廚房用　上萬婆媽讚爆：超神

▲沒想到，手機架還有「其他功能」。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻日前在廚房做菜時，為了省時、不費力，意外發現手機架的「第二專長」，而這個隱藏版用法，狂吸超過6萬人按讚，大票婆媽更佩服直呼，「今年度最實用我投妳一票」、「好聰明喔！學了一招」。

人妻在臉書社團「愛做菜」笑分享，「解鎖手機架隱藏功能！手一直扶著會酸，而且還有其他菜要煮，看到在旁邊納涼的手機架，嘿嘿嘿就是它了。」

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只見原PO家裡的甜辣醬已快見底，想將剩下的醬料全倒出，得耗上一段時間，於是她將瓶身倒扣在手機架上，並把醬料碟放在底部接，此舉方便、省力又能同時做其他事，她也不禁自誇，「真佩服我的金頭腦。」

▲這樣倒剩餘的醬料，省時又省力。（圖／呂御菱授權引用）

對此，大票網友留言盛讚，「手機架出頭天」、「太讚的方法！勤儉持家」、「斜槓中的手機架」、「我每次倒立再打開都會爆開，爆得我全身都是！終於有個好方法了」、「這算世界級的發明貢獻，立馬來試試」、「學起來了，我家麵攤常有醬油膏、辣椒膏要倒」、「真好用，一點都不浪費」、「我怎麼沒想到這招，每次都舉到手酸」、「手機架：我總算找到第二專長」、「可以這樣推薦我客人買手機架了，哈哈」。

另外，不少人也舉一反三，直呼「潤髮乳、洗髮精系列也很需要這樣」、「哇～乳液那些都可以這樣做了」、「沐浴乳、洗髮精、沙拉油、洗衣精都通用欸」。