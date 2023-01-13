學測數Ａ考題「比較親民了」　全中教：預估五標均比去年高

▲學測首日登場，今天第一節考數A。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學學測今（13日）起一連三天登場，首日第一節考數學A，共有8萬7113人報考。全國高級中等學校教育產業工會（全中教）提供及時試題評論，數學團老師解析指出，今年數A考題比去年親民，但整體難度仍屬中偏難，具鑑別度，中等程度以上考生有發揮空間，整體命題尚屬合宜，預估五標皆會比去年提高。

全中教數學團老師指出，今年數學A試題較去年簡單，且無過度刁鑽與無從下筆的窘境，素養應用計算機題以文字操作出現，屬於基本題型，但無操作經驗學生恐無法理解，持續建議未來將計算機實機操作納入考試，而非文字操作；此外，今年空間題型較多，空間感較差的同學可能稍微吃虧。

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全中教數學團老師說，今年數Ａ命題較去年親民，題目敘述與思考邏輯，與教學現場重點方向契合。單選恢復往年難易布題，每一大題的第一題都較為簡單並從基本觀念開始，與去年相較有苦民所苦，讓考生不在一開始就亂陣腳。

至於混合式題型部分，全中教數學團老師分析，具有國中程度的觀察能力後，再輔以高中三角函數即可下手，並進而能引導後續題目思考，整體屬於中偏易的手寫題，同學在解題上，利用作圖即可觀察出關聯，答案卷上也貼心地附上原圖，讓學生方便思考。

