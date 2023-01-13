年菜必備！主廚Jeff 大方不藏私的廚房料理秘訣！兔年輕鬆端出好料理

▲主持人孟潔與主廚Jeff學做新春料理，加上神隊友更easy。（圖／翻攝自影片，下同）



消費中心／綜合報導

春節期間家家戶戶慶團圓，跟許久未見的親戚同聚一堂、一起挽起袖子下廚準備年夜飯，是每年都一定要的！但是，廚藝跟小當家無法比的我們，年年端出的菜色差不多都是那幾道，是時候學點新菜啦！今天就由主持人孟潔出馬擔任廚藝小白，跟主廚Jeff學幾道好看又好吃的年節喜氣料理，快點學起來。

主廚Jeff這次祭出年輕人超愛、適合過年期間多人享用的料理－「兔飛猛進海陸炸物拼盤」，首先第一步拿出剝好的新鮮大蝦＋麵線準備下油鍋，Jeff提醒炸蝦時有個重要的訣竅，「蝦子表面上不能有太多水，水分一定要吸乾。」Jeff拿出五月花厚棒廚房紙巾，特殊的設計分為大面積、小面積的撕法，大小張隨你撕、不怕浪費，而吸水力強的特性不僅效率高，食材上也不會留下棉絮。

拼盤內第二道為魷魚圈，用魷魚本身的鮮味油炸就足夠，同樣地使用五月花厚棒廚房紙巾將水分吸乾，身為主廚的Jeff說，在廚房使用廚房紙巾的時候，最怕沾黏、殘留棉絮，甚至是一擦就破，造成下廚過程中的各種困擾。

緊接著準備人人愛的雞腿肉，Jeff公開自己的醃雞腿撇步：「雞腿要嫩，我喜歡用牛奶來醃。」醃完之後將多餘的水分吸乾但保留一點濕度，讓雞腿可以沾上炸粉；有肉有海鮮當然也要有蔬菜，各類蔬菜清洗乾淨之後，撕一張五月花厚棒廚房紙巾吸乾水分，再下鍋油炸才能避免噴濺，Jeff也提醒，酥炸後一定都要記得吸油，Jeff邊吸油邊讚嘆：「油都充分地被廚房紙巾給吸掉了。」

對於油炸類型的料理，許多人又愛又怕，因為自己在家做總是會搞得檯面上油滋滋，這時別忘記拿出五月花厚棒廚房紙巾，在料理過後先把檯面上的油漬擦掉，隨手保持整潔，在乾淨的檯面上擺盤更顯愜意。

身為廚藝小白，孟潔在擺盤上的品味可是相當好，考量食材大小、配色，將炸物擺放得食慾絕佳，兩人攜手完成色香味俱全的「兔飛猛進海陸炸物拼盤」，試吃時當然也少不了五月花厚棒廚房紙巾，撕下一小張包在雞腿上，方便拿取又不沾手，Jeff的手藝更讓孟潔大呼：「這雞腿超好吃的耶！」

在廚房工作多年的Jeff分享：「五月花厚棒廚房紙巾我是真心覺得好用！」更賦予它「廚房裡的綠葉」稱號，五月花厚棒廚房紙巾早已擁有不少擁護者，除了大小張隨你撕的巧撕尺寸，還有美規愛好者的超大尺寸，對於會在家中烤牛排、豬肋排等大型食材的重度料理者來說，使用範圍更廣。

安心接觸食材之餘，清潔擦拭等多用途通通可以由五月花厚棒廚房紙巾一手包辦，不喜歡一擦就破的材質，又擔心抹布重複使用卡髒污油垢滋生細菌，五月花厚棒廚房紙巾絕對是居家必備好幫手，今年過年下廚就準備五月花厚棒廚房紙巾，助你一臂之力、讓你的料理驚豔全場。

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