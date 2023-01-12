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孫生母偷手尾錢不認帳　出庭罵失主強盜土匪！揚言反控誣告

▲孫生媽媽有多項竊盜前科。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、資料照／記者黃宥寧攝）

▲藝人孫生(左)的媽媽(右)有多項竊盜前科。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、資料照／記者黃宥寧攝）

記者黃哲民／台北報導

人氣網路團體「反骨男孩」成員孫生的母親因屢犯竊案，目前正在服刑，她被控前年(2021年)7月間，涉分別在百貨公司專櫃與髮廊偷走錢包和商品，包括失主珍藏的長輩手尾錢，台北地院今開庭，孫母不認罪，罵出庭作證的2位失主栽贓誣陷、揚言反控誣告，更批2位失主對她提起附帶民事求償是「強盜土匪」，孫母還一度否認兒子是藝人，「不然他的媽媽怎會是這個樣子」，法官諭知辯論終結，訂於下月(2月)9日宣判。

今到庭的2位女證人，其中1位身懷六甲，事發時擔任專櫃店長，被孫母偷走皮夾、口紅和幾樣商品，面對孫母當庭反擊，她顯得從容平靜，請法官依法判決，庭外受訪時，女店長說孫母到專櫃就表明是藝人孫生的母親，發現遭竊後透過IG聯繫孫生確認無誤。另1位女證人是髮廊老闆女友兼助理，她被偷走的皮夾裡，有長輩過世留下的3000元手尾錢，全沒了。

現年65歲的孫母自稱年輕時當過歌星，後來在國營事業工作退休。她從2008年就有竊盜被判刑紀錄，即使坐牢仍不改順手牽羊惡習，孫生已是知名藝人，對母親的狀況也十分困擾，曾PO文慨歎「我媽無限犯罪，又不去看醫生」、「他所有任何生活上費用我都出了，還是可以惹事」、「心真累」等語。

▲孫生媽出獄。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

▲藝人孫生先前曾接母親出獄。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

北院今開庭審理案情，是孫母被控前年7月5日，在北市1家百貨公司專櫃，趁女店長為她結帳1頂帽子的空檔，涉偷走女店長放在專櫃倉庫與抽屜的皮夾、口紅，又拿走1頂帽子等商品，連客人寄放的玩具車也沒放過，隔天孫母到北市1家髮廊染髮，趁女助理離開去調整染膏，涉溜進櫃檯拿走皮夾，拿走裡面財物後，將皮夾扔在髮廊廁所裡。

孫母犯行都被監視器錄下，更重要的是，她進門消費就自報身分是孫生的媽媽，2位失主印象深刻，發現遭竊後透過IG聯繫孫生處理，孫生在警方查訪時也表示，監視畫面裡的小偷，一看就是他母親沒錯。

不過孫母今被押解出庭，頻對2位失主說「妳是哪位，我不認識妳」，堅稱平常都在家裡，頂多外出買便當，從沒到過本案專櫃跟髮廊，她怒批2位失主為何栽贓誣陷、為何滿嘴胡說八道，揚言「我要告妳誣告喔！」

法官制止孫母不得威脅、羞辱證人，孫母向法官喊冤「勿枉勿縱、明察秋毫啊！」甚至否認兒子是藝人，「不然他的媽媽怎會是這個樣子」，法官戳破她「妳的兒子余孫生(本名)不就是藝人嗎？」孫母連忙自稱很低調、從不說自己兒子是誰，還說曾跟兒子拍片PO網，「現在詐騙集團太多，說不定是粉絲冒充我」。

2位證人具結指認孫母臉上的斑與說話語調，絕沒認錯人，女店長並當庭提起附民求償5萬元，女助理索賠2萬元。孫母一聽炸鍋，批2人強盜土匪，「將心比心，會不會生氣」，她強調自己規規矩矩做人、安分守己過日子，「別人的東西、不是我的東西，我絕對不拿，這是我的原則！因為我有兒子，我要以身作則！」

法官委婉向2位失主解釋，附民求償僅限財物損失，協調2人減為各求償5000多元與3000元，孫母聽了又急了，堅稱自己說實話，「難道要把心掏出來給你看嗎」，畫面拍到的小偷不是她，「這世界上不是只有我一張臉長這樣，我招誰惹誰」，並問法官既然無辜為何要賠錢，法官回她「如果判妳無罪當然不用賠」。孫母為前案服刑，將於下月(2月)2日出獄。

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