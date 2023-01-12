▲▼輔大與萬泰科技產學合作發表會　ACT銀銅鈦口罩成COVID-19新解方？

▲廈門大學管理學院教授朱建平線上參與捐贈儀式。左起萬泰科技集團董事長張銘烈、海基會文教處處長李政毅、輔仁大學副校長謝邦昌。（圖／輔仁大學提供，下同）

生活中心／綜合報導

輔仁大學與萬泰科技於1月12日舉辦產學合作發表會，輔仁大學針對萬泰所研發的ACT銀銅鈦奈米濺鍍口罩，以科學實驗證明該口罩使用的特殊不織布能產生自由基，具有能殺死病毒與細菌的特性，同時輔大也協助進行醫院內部空間防疫效果測試，在大數據分析與商業模式建立上提供許多寶貴的分析與建議。

萬泰科技集團董事長張銘烈表示，銀銅鈦等於抗菌抗病毒，這點已取得台灣SGS、日本Boken等第三方具公信力的實驗室報告做為佐證。奈米濺鍍技術來自半導體科技，萬泰將之運用在不織布上，使口罩佈滿了物理性原子，利用銀銅鈦正負電荷來殺死細菌與病毒。對於病毒不斷變化的新冠疫情，張銘烈還提出：「（ACT銀銅鈦口罩）這會不會是COVID-19後面的解方？」輔仁大學副教授謝邦昌指出，ACT口罩曾經做過很多物理化學與醫學的實驗，這次的產學合作主要是從大數據分析與行銷研究上面提供萬泰一些參考，看看這個口罩在各縣市的接受情形，然後提供商業模型的建議。

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▲「輔大萬泰產學合作發表會」於輔仁大學谷欣廳盛大舉行。

藉由新北市社會局的協助，萬泰科技在2022年6月捐贈ACT銀銅鈦口罩給新北市18家長照機構，受贈人數達1,982人。其中12家（1,248人）隨即全部配戴此口罩，機構內的新冠肺炎確診比例在捐贈日當天為20%（254人），一周後的第一次回訪驟降為3%（42人），三周後的第二次回訪確診比例更降至1%。另外6家（734人）機構收到口罩後並沒有立即使用，肺炎確診比例在捐贈日當天為12.1%（89人），一周後的第一次回訪為11.9%（87人），在機構內開始全面配戴口罩後，於第二次回訪的確診比例明顯下降至6.9%（51人）。

此外，ACT銀銅鈦口罩的透氣性極佳，配戴後不容易喘不過氣，壓差（呼吸阻抗）達到0.5mmH2O/cm2，遠低於醫療口罩國家標準的5.0mmH2O/cm2以下，而且不易變臭，所以輔大認為該口罩特別適合主打有運動需求的人，以及需要長時間配戴的人，除了B2C，也應該加強B2B的推廣。萬泰科技過去一兩年已陸續捐贈數百萬片ACT銀銅鈦口罩口罩給台灣許多機構與活動，包括長照機構、醫院，連續三年捐贈ACT銀銅鈦口罩給白沙屯進香團，連續兩年捐贈ACT銀銅鈦口罩給台北馬拉松。

▲海基會文教處處長李政毅蒞臨發表談話。

產學合作發表會上輔仁大學副教授謝邦昌代表廈門大學接受萬泰科技50萬片口罩的捐贈。廈門大學管理學院朱建平教授以線上會議的方式見證參與，並表示：「在此我代表廈門大學健康醫療大數據國家研究院、管理學院與數據挖掘研究中心，表示衷心的感謝，並達成共識進行產學合作，在學術上對口罩特性與效果進行深入研究。」蒞臨現場的海基會文教處處長李政毅表示，兩岸這幾年因為疫情的阻隔而讓減少了很多互動，海基會對這次的口罩捐贈活動與產學合作非常支持，希望在萬泰董事長與輔大攜手拋磚引玉下，對兩岸認識有幫助的活動能夠持續不斷。