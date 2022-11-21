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與雲豹籃球隊產學合作　輔大AI人工智慧中心見魔獸贏球與有榮焉

▲▼T1職籃桃園雲豹魔獸霍華德主場開幕周賽事。（圖／記者李毓康攝）

T1職籃桃園雲豹「魔獸」霍華德。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

今年初輔仁大學AI人工智慧發展中心與雲諾集團簽「建構雲豹籃球隊發展新商業模式」產學合作計畫，帶動雲豹球隊脫胎換骨，因此對於上週末(11/19、11/20)前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1聯盟桃園雲豹首場比賽，連續兩天1萬5千人全場熱血沸騰，雲豹籃球隊的得分實力，讓輔仁大學感到與有榮焉。

▲▼與雲豹籃球隊產學合作　輔大AI人工智慧中心見魔獸贏球與有榮焉。（圖／輔大提供）

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▲輔大AI人工智慧發展中心與雲諾集團今年初簽「建構雲豹籃球隊發展新商業模式」產學合作計畫。(圖／輔大提供)

今年1月1日起，雲諾運動文教股份有限公司以「建構雲豹籃球隊發展新商業模式」計畫，與輔仁大學 AI人工智慧發展中心簽訂產學合作契約，該計畫由江漢聲校長帶領，謝邦昌副校長執行。計畫合作內容結合了輔仁大學人工智慧發展中心、輔大醫院運醫中心、醫療院所、復健、體育、商學企管等專長學者資源，並在已故之輔大男籃前教練劉俊業以及前男籃國手楊哲宜教練領軍輔導下，一同參與了雲豹籃球隊在新創模式的發展、球員生涯規劃與再加值。期許能在台灣職籃球隊的經營與球員的職業發展上，建立標竿、領先群倫，並更上一層樓。

輔仁大學有12個學院以及附設醫院，近幾年密切參與清華五校聯盟合作，亦擁有職業級體育校隊群，是台灣主要的綜合大學之一。而有關任何運動賽事，更是少不了輔大運動醫學中心!有堅強的物理治療及運動訓練團隊陣容作為後盾，輔大運醫中心，除了醫師們具有豐富的運動醫學經驗和駐診國家隊的經歷外，還有一群合作無間的運動治療團隊，每位成員各自擁有豐富的臨床經驗、國際級頂尖治療技術證照。

輔大指出，團隊多年職業球隊、國家隊的防護經驗，再加上今年簽約輔佐合作的雲豹籃球隊表現優異，更是讓大家信心大增，期許未來與優秀運動團隊繼續共創佳績！

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