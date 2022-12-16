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輔大遭放「詐」彈！怪叔叔留字條：內含濕背秀　前北市議員幹的

▲▼輔大遭放置不明盒子，警方不敢大意，出動防爆破小組到場採證，經追查發現是前北市議員林定勇 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲輔大遭放置不明盒子，警方不敢大意，出動防爆破小組到場採證，經追查發現是前北市議員林定勇 。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

輔大校園日前遭不明人士放置不明盒子，兇手將外觀銀灰色盒子放在校園某大樓門口前，上面還留有字條寫上「後果自負」、「怪叔叔」等字，引發民眾恐慌，新莊警方謹慎出動防爆破小組，引起校園騷動。好在盒子打開後全是紙張，沒有危險，警方追查，14日查出是曾任北市議員林定勇所為，詳細情形待進一步調查。

據了解，這個疑似爆裂物是這周二（13日）被放在輔大校園，除了不明盒子之外，一旁還有紙條寫著：「敬啟者：內含濕背秀，絕對不是炸EGGS，限18歲以下始能使用，後果自負，3Q買你麻吉，怪叔叔NTU國會敬上111.2002.12.8」並簽上名字林定勇，引起校園恐慌。

雖然署名是林定勇，但警方謹慎處理，經追查、交叉比對後，確認真的是林定勇所為。據了解，林定勇到案後精神狀態不是很好。林定勇過去曾任台北市議員，2018年時，曾脫序在台東市市長候選人洪宗楷競選總部門口放置不明皮箱，林定勇當時是說是為了表達支持，才會裝有感謝狀的皮箱放置門口，事隔數年，林定勇這次再次鬧事，讓平靜的校園飽受驚嚇。

▲▼輔大遭放置不明盒子，警方不敢大意，出動防爆破小組到場採證，經追查發現是前北市議員林定勇 。（圖／記者戴上容翻攝）

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