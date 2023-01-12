傳將接任農委會主委？　莊瑞雄：大家講好玩的吧！

▲民進黨立委莊瑞雄（左）。（圖／翻攝莊瑞雄臉書）



記者杜冠霖／台北報導

近期內閣改組聲浪不斷，據了解，春節前後就可能進行相關調整，前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦可能出任正副閣揆，農委會主委部分，則傳出將由民進黨立委莊瑞雄接任，對此，莊瑞雄12日回應，大家講好玩的吧！現在立院會期都還沒結束，這個議題太早了，「可能大家看我黑黑的、有點土味，每一次都會猜到我，謝謝大家抬愛。」

對於被點名接任農委會主委，莊瑞雄表示，大家講好玩的吧！現在臨時會都還沒結束，等臨時會結束後，內閣會不會改組是總統職權，整個政局如何穩定、創新，相信總統一定會跟蘇貞昌討論。

莊瑞雄指出，現在立院會期都還沒結束，這個議題太早了，「可能大家看我黑黑的、有點土味，每一次都會猜到我，謝謝大家抬愛。」至於是否接到電話徵詢？莊瑞雄連忙否認，他表示，沒有！本來過年要稍微整理一下辦公室，「你們來我都不敢整理。」

莊瑞雄指出，會期還沒結束，討論這些都太早，如何穩定政局、開創新的局面，這些總統跟院長會好好討論，時間點也一定是在立院會期總預算審完後，不必太早揣測。個人意願部分，莊瑞雄表示，現在沒有這個議題，不要害我，講這些都太快，總統一定會有全盤考量。