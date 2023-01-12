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稅收超徵4950億普發現金再加碼？　行政院：不會增加額外金額

▲▼行政院院會後記者會 財政部代理部長阮清華 說明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院院會後記者會，財政部代理部長阮清華說明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

去年稅收超徵達4950億創新高，創下史上最大超徵數額，也比原先預估的4500億元，多了450億，外界關注普發6000元現金的規劃，是否會因此再加碼。對此，財政部代理部長阮清華12日在行政院會後記者會指出，多出來的金額依法轉到中央特種基金，包括金融業的特別準備金、健康福利捐和長照基金等，中央分配數仍是過去預估的3800億，不會增加額外的金額。

財政部代理部長阮清華指出，原來估算的金額全年是4500億，這是11月份的估算數，但到了12月的實際數字是4950億，增加的數字就中央分配金額來講，還是維持和過去差不多，大概就是3800億。

阮清華說，多出來的金額依法轉到中央特種基金，包括金融業的特別準備金、健康福利捐和長照基金等，所以就中央分配數來說，就是過去預估數3800億，不會增加額外的金額。

行政院發言人羅秉成補充，全年稅收4950億和先前預估的4500億，中間差額將依所得稅法、營業稅法規定，將一定比例撥入中央特種基金，必須專款專用，不能拿出來做其他使用，「中央可運用的還是3800億，規模不會因稅收增加而有變化」。

有媒體追問，發現金的財源是否全數以歲計賸餘來支應？若不夠支應，是否會舉債？阮清華說，目前支應此條例的相關經費是夠的，問題是出在要等到審計部7月審定，所以會有時間差。

阮清華提到，這次條例規定，所需經費來源得移用以前的年度賸餘或舉債支應，舉債其實是屬融通性質，等到7月份可以使用時，經費就夠了，「假定有舉債的話就可以馬上回充，不會增加負債金額，不會增加大家的負擔」。

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