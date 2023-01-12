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不只蘇花！武界林道崩坍、郡大林道淘空　走春登山交通狀況一次看

▲郡大林道於10.5K處改善道路線型及設置護欄，提升道路安全性。（圖／南投林區管理處提供）

▲郡大林道於10.5K處改善道路線型及設置護欄，提升道路安全性。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

春節連續假期即將到來，不少民眾會安排登山健行旅遊等活動，林務局南投林區管理處提醒，因山區道路易發生坍方落石，致使道路交通中斷；如武界林道4.5K處目前即因道路坍崩無法通行，籲請入山民眾注意安全，並時刻關注天候及本處林道訊息。

除武界林道，南投林管處指郡大林道近日也因天候及山況不穩定，沿線仍存在落石及坍方風險，目前林道里程25.8K處也有路基淘空、毀損及崩塌情況，請入山民眾評估安全小心通行，切勿逗留，如情況加劇，切勿強行通過。

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▲郡大林道於21.3K處設置反光導標，在道路光線昏暗時，可導引行車動線，提升行車安全。（圖／南投林區管理處提供）

▲郡大林道於21.3K處設置反光導標，在道路光線昏暗時，可導引行車動線，提升行車安全。（圖／南投林區管理處提供）

其他包括人倫林道、奧萬大聯外道路、卓社林道、雙龍林道、萬大林道、阿冷坑林道、長興林道、尖台林道、白毛山林道，目前皆道路暢通，但近期仍因午後降雨不定時發生零星落石及崩塌情況，林管處仍建議入山民眾注意安全，並時刻關注天候及本處林道訊息。

民眾如欲前往南投林管處所轄林道，可先於管理處網站（https://nantou.forest.gov.tw/0000769）查詢所轄林道基本資料及路況資訊。

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