得新冠「加速器官老化」！羅一鈞：追蹤這2種變異株導致衰竭加快

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，美國研究發現，感染過新冠病毒的人，腎臟、腦、心臟可能會加速老化約3～4年，若反覆多次確診，也會加速老化趨勢。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，之前是有針對Alpha和Delta時期做的研究，但Omicron是否會加速老化，還有待更多科學證據。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享，美國聖路易斯健康中心的Ziyard醫生，在研究許多新冠肺炎患者的器官後發現，腎臟、腦、心臟三大器官皆有加速老化的現象，且易發生在長新冠症候群以及曾住院過的新冠肺炎患者，少部分的輕症患者也有老化情況。

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針對老化一說，羅一鈞說明，有研究可能針對特別發炎指標或是腎功能去追蹤，有看到器官衰退或是出現功能下降情形比一般人快，但這些研究看起來在Omicron之前變異株的年代，因為要追蹤足夠時間，老化速度不會是今年或去年執行的研究，所以可能是針對Detla或是Alpha時期做的研究。

羅一鈞直言，Omicron是否導致老化加速，還有待更多科學證據，因為導致長新冠比例比較少，導致長新冠嚴重度也比前面的輕微，所以要繼續蒐集資料，才能做後續研析。