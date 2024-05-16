中國地方政府出手買房去庫存　杭州臨安新政受關注

▲中國房市低迷。（示意圖／路透社）



文／中央社上海16日電

中國政府4月底定調房市要「去庫存」。杭州市臨安區政府日前公告，擬在區範圍內收購一批商品住房用作公共租賃住房，被認為是打響「政府出手買房去庫存」的第一槍。

中國政府為解決房地產危機，一方面推動銀行給予開發商支持，把預售屋蓋完以便「保交樓」；另一方面，許多蓋完或即將蓋完的樓房並沒有售出，甚至不少中古屋也在掛牌銷售，供過於求下，房價持續下探。

杭州市臨安區住房和城鄉建設局14日公告，擬在區範圍內收購一批商品住房用作公共租賃住房，官方並開出房源條件，一是以整幢作為基本收購單位，單戶面積不超過70平方公尺；二是要搭配一定比例車位。收購以不超過周邊房源、車位的評估價作為最高限價。

公告明確，此次收購房源面積原則不超過1萬平方公尺，必須是現房或一年內具備交付條件的預售屋，報名後供應商不得對提供的房源再進行銷售。

中國房地產報今天報導，杭州市臨安區住房和城鄉建設局保障科相關工作人員表示，該單位本來就有公租房籌集任務，以往會建設開工新項目來籌集房源，考慮到近期商品房去庫存壓力較大，決定購買現有商品房轉為公租房，這樣可同時完成公租房籌集和現有商品房去庫存任務。

在臨安區政府的公告之前，市場傳出相關部門正在考慮一項計畫，即讓中國各地地方政府購買尚未售出的現有住房，該方案可能會讓銀行提供貸款，但至今皆未見官方證實。

易居研究院研究總監嚴躍進對於杭州臨安區的新政表示，「這可以認為在樓市去庫存或消化存量房方面『國家隊』出手了」，他認為這也是先前有關政府考慮購買待售房屋以緩解房地產供過於求的傳言，有了切實的安排。

臨安區政府有關人士表示，公告發布後諮詢具體情況的企業有很多，已有一家企業報名申請。

報導指出，今年1月5日中國央行批覆總額人民幣1000億元（約新台幣4400億元）的住房租賃團體購房貸款，支持重慶、濟南、鄭州、長春、成都、福州、青島、天津8個試點城市購買商品房用作長租房，杭州市臨安區收購商品住宅的作法與此類似。

中指研究院華東大區常務副總經理高院生認為，杭州市臨安區推行的政策一方面是對盤活存量、去化庫存的有益嘗試，另一方面也是對政府公共租賃住房的供應支持。不過本次收購房源規模較小，總數預計在200戶以內，對於當前臨安積壓的大量庫存不能形成有效的緩解，但為之後政策的推廣打下基礎。