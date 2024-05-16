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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

▲新竹市議員、里長北上聲援高虹安，陳啟源籲司法審判不要被政治力牽動。（圖／記者陳弘修翻攝）

新竹市議員、里長北上聲援高虹安。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

台北地方法院15日繼續審理新竹市長高虹安涉貪案，協弈法律事務所所長、律師蘇奕全特別到場旁聽，他表示，矚目案件是司法的抽查體檢，在過往助理費詐領相關案件中，如被告有額外支出私聘助理的費用，支出對象的工作內容和民代職務相關，一般在法律見解是可以證明被告無不法所有意圖。蘇奕全認為，高虹安這起案件的自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖。

在昨天的台北法院外，有不少高虹安的支持者替她加油打氣，除了新竹市里長團外，市議員陳啟源、李國璋特地到場聲援，網紅DearNaNa甚至以直播展現對高虹安的支持，而昔日的韓粉五虎將「貼紙哥」黃建豪也在臉書發文表達關切。

律師蘇奕全16日透過臉書發文分享自己旁聽後的觀點與分析。他表示，這次的庭期主要是在交互詰問證人，癥結點還是圍繞在薪水加班費的捐贈主觀意思，辦公室零用金的性質與支用項目，依照證據的帳目核對當初的狀況。「撇開冗長瑣碎的逐筆對帳過程，其實，證人陳述自願捐贈的事實相當明確，此處沒有任何外力干涉不當壓迫，似與外界謠傳顯有不同。」

此外，辦公室零用金的性質也能從證人證述中得到還原，辦公室零用金的性質應該是公用，雖然帳目有列部分委員支付代墊款項，但也無礙於零用金之使用範圍是在支應辦公室運作有關的公用性質，此與委員個人可以私自使用還是不同，證人此處有強調記帳之所以記代墊款的用意就是在清楚區別，而這裡確實也能還原事實真相。

蘇奕全進一步指出，辯方律師出示一段吳達偉和黃惠玟於109年8月間之Line對話紀錄，當時吳達偉因看到李慶華助理費案時事，而向黃惠玟請教辦公室零用金是否有疑慮，黃惠玟回答「只要辦公室提得出單據清清楚楚，就不會有問題」、「若還回來的錢，是供到辦公室支用，那就沒有問題」，更表示助理捐錢成立零用金制度是立法院歷史共業，對此，吳達偉說：「黃惠玟說只要辦公室提得出單據，就沒有貪污問題。」由於相對於高虹安、吳達偉、王郁文，黃惠玟的立法院資歷顯然較深，該零用金制度亦是由她引進、保管款項、支出，若黃惠玟以其經驗表達制度運作合法，確實可獲得其他同事信任。

蘇奕全認為，各證人所言大致相同，事實應該就是如同各證人所述，司法程序即便要花費大量時間精神，但經過仔細的比對辯論，真相總會水落石出，「在過往助理費詐領相關案件中，如被告有額外支出私聘助理的費用，支出對象的工作內容和民代職務相關，一般在法律見解是可以證明被告無不法所有意圖」，所以無論是蔡維庭或李忠庭，只要確實執行國會工作也收到高虹安支付額外酬勞，對高虹安案情有正向發展，期待本案能在最真實的事實下，開啟司法的新頁，成為劃時代的指標。

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