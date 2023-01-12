國3肇事棄車逃逸...又遭撞噴飛躺地　保時捷男意識不清急救中

▲國道3號昨天下午發生離奇車禍，駕駛保時捷林姓男子在大溪路段肇事後棄車逃逸，在國三邊坡奔跑時被民眾拍攝。（圖／熱心民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道3號昨（11）日下午發生一起離奇車禍，駕駛保時捷休旅車的林姓男子在大溪路段失控肇事後，竟在國道上棄車逃逸，詭異的是，林男逃逸後在路肩邊坡奔跑，過程被路過民眾拍攝，隨後林男不知何故又闖入國道，在內側路肩被追撞倒地，林男當場昏迷，事後被送醫治療。國道六隊指出，林男因意識昏沉，目前仍無法製作筆錄。

▲駕駛保時捷休旅車林姓男子，昨天下午行經國三大溪路段時失控肇事，案發後棄車逃逸，再闖入國道被後方追撞倒地，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊指出，昨天下午3時47分許接獲通報，國道3號北上56.6K處發生事故，派遣巡邏員警前往處理，發現保時捷休旅車發生事故，但駕駛不之去向，經調查，駕駛是31歲林姓男子，但後來同一路段又發生追撞車禍，造成5人受傷意外，一男子倒臥內側車道，警方調查後，竟發現男子就是先前的保時捷駕駛。

▲駕駛保時捷休旅車林姓男子，昨天下午行經國三大溪路段時失控肇事，保時捷休旅車幾乎全毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊表示，林姓男子闖入國道被後方租賃車追撞導致意識不清與右小腿骨折，送醫急救後經抽血檢測並無酒精反應，但林男為何棄車逃逸、又闖入國道等問題，目前因其意識仍昏沉，須等候林男清醒恢復意識後，才能製作筆錄釐清。