想闖紅燈見警突停…越線還傳刺耳急煞聲引盤查　男一身酒氣慘了

▲男想闖紅燈見警突停…刺耳急煞車聲引盤查。（圖／讀者提供）



記者許展溢／高雄報導

高雄一名45歲葉姓男子騎機車趕著到親戚家，原本打算闖紅燈，沒想到接近路口時，發現有2名員警也騎著車正等紅燈，情急之下趕緊煞車，但這一煞發出刺耳的吱吱聲，更是不小心越了線，員警立即攔查，聞到該男身上飄出酒味，但他辯稱是檳榔味，結果酒測值達每公升0.38毫克，被依公共危險罪移送地檢署偵辦。

鼓山分局內惟派出警員蔡柏盛、林奕宏9日晚上7時，行經鼓山區翠華路停等紅燈時，突然聽到一陣尖銳的緊急煞車聲，原來是葉男騎車緊急剎車還超越了停等線，員警立即攔停，結果發現他身上飄出酒味。

▲警方指出，葉男一度辯稱身上味道是檳榔。（圖／讀者提供）



警方指出，葉男當晚從三民區的住家騎機車，要到鼓山區的親戚家拿東西，詢問葉男是否接受酒測時，葉男信心滿滿的表示，「要測啊！如果拒測，挖ㄟ昏企（台語）」，後續告知酒駕相關權益時，還很清楚的說著「免貢，挖災啦，酒測挖攏災（台語）」，沒想到酒測結果超標，讓葉男頓時啞口無言。

警方提到，葉男一開始一度辯稱是檳榔的味道，但騙不了酒精感知器才坦承喝了啤酒，經警提供杯水漱口後施測，男子酒測值達每公升0.38毫克，明顯超標，全案訊後依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。