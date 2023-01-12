送神日來了「發大財秘訣曝光」　1步驟做錯：衰整年

▲本周日為送神日，小心觸犯禁忌衰整年。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

本周日（15日）也就是農曆12月24日，是習俗中的「送神日」，又稱（清囤、清屯），這裡所指的神就是灶神，而這天也決定未來一整年運勢、財運與事業！命理專家楊登嵙指出，「送神」越早越好，選擇子時讓「灶王爺」放年假最有誠意，而清囤也有禁忌與訣竅，尤其「倒爐」犯大忌，恐怕衰一整年。

灶神俗稱「灶君」、「灶王」和「灶王爺」，主管人間香火，體察民間疾苦，也是玉皇大帝的弟弟，因此民間俗習會在這天準備甜食獻給灶王爺，希望吃了之後能多說些好話，而這一天大家也會進行清囤祭拜，也就是清洗佛桌、香爐、祖先牌位和佛像。

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據《三立新聞網》報導，楊登嵙指出，傳說人們把送神儀式做得盡善盡美時，祂就會在玉皇大帝前說好話，如此一來得到賜福，就能決定一整年的好運。而傳統習俗中，平日不能輕易移動或清潔神像，因此人們在送神之後，會趁著諸神昇天述職不在期間，趕緊進行家中大掃除，象徵除盡一切晦氣。不過家中有喪者，就不宜舉行送神。

事實上，「送神」越早越好、「接神」越晚越好。楊登嵙透露，利用「子時（23時至1時）」送灶神，讓祂早放年假最有誠意，也就是說大家可在14日晚上23時開始送神，以恭敬的心感謝灶王爺保庇，保祐來年五福臨門。該準備的供品、送神口訣、禁忌與開運法如下：

送神供品

準備冬瓜糖、麥芽糖、各種糖果，湯圓三碗或素果，壽金、刈金、送神甲馬。

注意：「送神」紙錢要有壽金外，一定要有馬甲，上面印有神明的神馬座騎，以及護法兵將們專用的頭盔、盔甲、盾牌等兵器。

送神口訣

今日是農曆12月24日送神日子，弟子／信女OOO誠心誠意準備一些供品及天金、壽金、甲馬，送家中眾神佛儘早到天庭坐好位，為弟子／信女闔家說好話，來年福祿壽財喜五福臨門，繼續保佑我們全家平安順利。

「清囤」方法

「送神」完後，到神位前燒香秉告神明、祖先，要進行「清囤」祭拜，就能開始清理神像、香爐、祖先牌位、祖先香爐、神明桌。

神像清理的方法

神像盡量用乾布擦拭，不可用水洗，怕臉會花掉或龜裂，如果還是不乾淨才用濕布擦拭。

香爐清理禁忌

千萬不可以「倒爐」，將香灰傾倒出來，此舉會把福氣、好運倒掉。香爐也盡量不要拿下來清理，準備全新或神明專用的湯匙與過濾網，香爐在原位置，將香灰用湯匙舀起到濾網，過濾雜物與硬塊，再把過濾好的香灰放回香爐內八分滿。

最後，將香灰抹平（不可壓實，宜鬆軟），古人說插香鬆，賺錢才會輕鬆，也象徵平安圓滿。

擲筊問吉

上述清理完畢後，可先擲筊問神，這樣是否舒適？若非「聖筊」，可嘗試調整神像或神明爐，直到聖筊為止。接著再擲筊問祖先這樣是否舒適？依照上述方法，若沒有「聖筊」，也要調整祖先牌位或祖先爐，直到聖筊，代表整個過程才算圓滿完成。

▼送神日影響一整年的財運與運勢。（示意圖／記者劉維榛攝）