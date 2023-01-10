黑兔年「錢包用這4顏色」小心破財！命理師曝6旺財法：好運一整年

▲想要開運旺財，錢包顏色也很重要。（示意圖／iStock）

圖文／CTWANT

錢包是天天使用的活動財庫，也是每日在身上吸取好運的磁場元素，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授就指出，今年（2023年）歲次癸卯年，癸為水，卯為木，又稱作「黑兔年」，對應到顏色上，藍色系（淺藍色不可）及綠色系都是今年的開運色，不妨將錢包換個開運色，讓新的一年好運全開。

楊登嵙教授表示，除了今年的開運色系外，一般而言，金色、棕色、黑色是最適合錢包的顏色。

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3種適合招財存錢的顏色

1.金色代表錢財的象徵，代表豐收與財氣，「金色系」錢包有助於投資、事業、財運！顏色鮮明的金色、香檳金色、古銅色、玫瑰金色、銀色錢包，對事業運有幫助，可以提升自己的運氣、人際關係，不過如果你覺得金色太耀眼、用起來很不習慣，那你就可考慮下面要說的土色系「咖啡、棕色」。

2.土色系「咖啡色、棕色」，土生金，旺財又聚財，不僅可聚財，還可以幫你守住財富，咖啡色調的錢包，不像金色、金黃色那般顯眼，棕色調反而給人一種沉穩、安心之感，喜歡低調的朋友們，棕色調的錢包是你不錯的選擇。

3.「黑色」錢包沉穩、內斂，能聚財又不漏財。很多人喜歡用黑色錢包，除了好搭配、不易髒之外，其實黑色錢包也可以幫你守財、聚財喔！男女通用，如果有想要換錢包的朋友，可以列入考慮之中！

有開運色，錢包自然也有不建議使用的顏色，楊登嵙指出，女性常用的紅色系、淺色系錢包，其實都無助於財運。

無法招財的4種顏色

1.全球色彩權威機構PANTONE選擇「洋紅」做為2023年的代表色，但「紅色」雖然有招財的意味，卻不適合用於錢包上，紅色錢包看起來像「紅包」，紅包多半是要贈與別人的、不是自己的財富，想留也留不住！另外，紅色也會聯想到「赤字」，所以想存錢的人，不適合用紅色錢包。

2.女性常用顏色討喜的「粉紅色」，以及近年來流行的「玫瑰色」，能夠招桃花，想要有桃花運的單身女性可以用，但這種顏色，聚財能力差，容易散財，對於想要存錢的人來說，並不是個最佳選擇。

3.「白色」錢包白淨雅致，但對於招財並無特別幫助，俗諺「一窮二白」，就是指錢包空空如也或是花錢容易花得快，所以除非你的命盤中與白色相合，否則，白色錢包聚財的效果不佳！

4.雖然藍色是今年的開運色，但在五行中屬「水」的藍色，可能也會讓你的財富可能會像流水一般流走不復返，尤其是代表海水的「水藍色」、「淺藍色」，都應該盡量避免挑選做為錢包的顏色。

除了將錢包換成今年的開運色，楊登嵙教授也特地為《CTWANT》讀者整理出使用錢包的注意事項及開運妙招，畢竟錢包的管理，也代表著你對於錢財的尊重與否，你尊重錢，尊重放置錢的地方，錢才會守在你身邊！你要先尊重錢，才能進一步聚財、守財、旺財！

錢包旺財法

1.新錢包放「錢母」：當你買了新錢包，建議可以放1000塊新鈔當錢母，這1000塊不要花掉，要一直放錢包裡，也象徵著錢包裡隨時有錢，招更多錢財，讓你「小錢生大錢」！

2.錢包放招財符：可以到廟寺求財神符放入錢包中招財、旺財。

3.錢包內擺放要整齊：雜亂的錢包對財運無幫助，鈔票應該整齊擺放、方向統一，每次花錢要先把舊鈔使用掉。

4.錢包破損舊換新：錢包破損就要換新，也趁換錢包的時候選個好顏色，這樣財神才不會離你越來越遠。

5.錢包要長方形：不管是長夾或短夾，只要是長方形的物體，受氣的能力就比較高，因此在選擇錢包的時候，首要重點應該是避開「不規則形狀」和「圓形形狀」的錢包，再來才是挑選適合自己的皮夾！

6.錢包格數要雙：好事要成雙，錢包格數也要雙，雙財庫讓你錢財更旺。

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