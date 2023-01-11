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林智堅論文抄襲案開庭　余正煌再告加重誹謗！今下午北院對決

▲林智堅。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市前市長林智堅。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市前市長林智堅讀台大國發所的碩士論文，被認定抄襲就讀同所先畢業的調查局調查官余正煌論文，林不但被台大撤銷學位、痛失民進黨提名他參選2022年桃園市長資格，還因始終不認錯，被余正煌提起自訴控告涉犯《著作權法》，台北地院今(11日)下午2點30分開庭審理，余正煌昨晚更PO文喊話「要戰就來」，雙方將如何在法庭直球對決，值得關注。

林智堅所涉論文抄襲案於去年(2022年)7月間被揭露，當時民進黨已提名林智堅角逐2022年桃園市長選舉，論文抄襲案涉及誠信問題，引發廣大議論，林智堅始終堅稱自己的論文都是原創，強調和余正煌的論文主題不同、研究對象不同，最後得出的結論也不同。

林智堅聲稱絕無抄襲，痛訴國民黨為了選舉惡意抹黑他、侮辱他的人格，他揚言提告捍衛自己清白，他也願意跟余正煌對質，批余正煌「做人太不厚道、顛倒是非」等語。

▲▼邱國正、陳明通外交委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局局長陳明通也是林智堅就讀台大國發所的碩士論文指導教授。（圖／記者屠惠剛攝）

林智堅讀台大國發所指導教授、國安局局長陳明通力挺林智堅，指稱余正煌因碩論計畫不理想，他徵得林智堅同意，把林智堅的民調資料交給余正煌使用，他也以口試委員身分給余正煌寫作建議。

陳明通並說，余正煌先畢業，所以讓外界誤會林智堅抄襲余正煌，其實是林智堅的論文比較有原創性，「真是有理說不清」，陳明通昨(10日)出席立院朝野協商，仍公開表示林智堅被指抄襲論文「就是一個冤案」。

▲▼余正煌委任律師團赴北院提自訴，控告林智堅論文抄襲。（圖／記者黃彥傑攝）

▲余正煌委任律師團赴北院提自訴，控告林智堅論文抄襲。（資料照／記者黃彥傑攝）

不過台大去年召開學倫會審查，針對林智堅論文與余正煌論文內容重疊之處，認定林智堅抄襲，台大去年8月9日宣布撤銷林智堅的台大國發所碩士學位，林智堅在外界質疑聲浪下，同月12日宣布退出桃園市長選舉，民進黨之後派出鄭運鵬接替參選，最後敗給國民黨提名的張善政。

余正煌接著在去年9月提起本件自訴，控告林智堅涉犯《著作權法》，他認為自己在風波中遭林智堅屢以不實指控而蒙冤，決定不再忍讓，要透過司法討回清白。余正煌委任的律師團打比方，本案如同向鄰居借醬油滷1鍋豬腳，結果鄰居跑來說這鍋豬腳是他的，「這樣大家能信服嗎？」余正煌並將於今天再告林智堅涉犯加重誹謗罪嫌。

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