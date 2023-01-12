加熱菸可望明三讀通過　一條件曝光

▲由170個家長、教育、健康團體組成的「台灣拒菸聯盟」多日激情抗議，終於讓加熱菸載具納管，不得廣告或促銷。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2023年立法院大門前第一場陳情活動，1/10上午登場。這天上午，立法院衛環委員會就《菸害防制法》修正案進行第五次朝野協商，場外則有聯結全國170個團體的「台灣拒菸聯盟」激憤陳情，就衛福部將加熱菸柱納管，卻將加熱菸載具列為3C產品，形同「開後門」行徑，疾呼載具要一併納管。經過5小時協商，國健署終於讓步，同意加熱菸載具納管，不得促銷也不能廣告。

新年伊始，全國的家長、教育、醫事、社福及健康等團體卻一起「炸鍋」，主要是16年未修訂的《菸害防制法》修正案，去年送入立法院後，在政院版堅持「一禁一管」禁止電子煙、納管加熱菸，民團主張「雙禁」等拉鋸下，經過3次協商，去年底達成共識「加熱菸載具不廣告、不宣傳」、「20歲以下禁止購買加熱菸載具」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到元旦連假後，1/4進行第4次朝野協商時，國健署卻突然推翻朝野協商共識，堅持回到未將加熱菸載具納入規範的政院版草案，將加熱菸載具定義為3C用品。

「根本是開後門給菸商。」負責召集朝野協商的立院社福及衛環委員會召集人、國民黨立委林為洲質疑，衛福部受到美方壓力才瞬間改變態度，他認為「手槍跟子彈」就如同「菸草柱跟加熱器（載具）」的關係，這個載具明明只能用於加熱菸，卻認定是3C用品，豈不是不用管，任何人隨處都可買賣。

董事基金會也痛批，「過去政治人物拿菸商的好處，都是遮遮掩掩，甚至否認。但如今竟公然圖利菸商、犧牲人民健康，直接把我們的下一代推向菸商、成癮、疾病及癌症的火坑！」

依據行政院去年提出《菸害防制法》修正草案的總說明，世界衛生組織（WHO）菸草控制框架公約（FCTC）近年對電子煙（ENDS/ENNDS）及加熱式菸品（HTPs）之管理陸續提出建議，如2014年第六次會議(COP6）建請管制新型菸品的電子傳送組合；2016年第七次會議 (COP7）建請禁止或管制此類產品之製造、輸入、銷售、展示或使用；2018年第八次會議(COP8）直接認定「加熱菸是菸品」。

▲根據世界衛生組織（WHO）菸草控制框架公約（FCTC）決議，加熱菸與載具皆該納入管制。

由於立法院這個會期1/13結束，成軍6年的「台灣拒菸聯盟」，火速連結全國家長會長聯盟、兒科醫學會、胸腔暨加護醫學會、醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等，高分貝提出訴求，希望國健署依照FCTC決議：「加熱菸載具應依照菸品管理」，將《菸害防制法》修正草案第三條菸品定義後，加上「及指定菸品之必要組合元件」12個字。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽說，「更可怕的是後續的行銷迷藥，若將載具當作3C用品，台灣未來將充斥加熱菸載具的廣告、宣傳、贊助，看到載具廣告，不會想到加熱菸嗎？」

王瀚陽的女兒就讀高中，雖然校園禁菸，卻常聽女兒說學校有人吸菸，一旦加熱菸載具視為3C用品，未來學生就可以「合法」帶加熱菸載具到學校，恐怕會讓學生抽菸狀況更普遍，校園安全讓人憂心。

王瀚陽說，WHO明文規定加熱菸的菸彈與相關設備皆該納管，國際上開放加熱菸的國家也幾乎都這樣做。「只有少數如烏克蘭，也將加熱菸載具列為3C用品，所以菸商可以盡情舉辦相關派對與活動，吸引年輕人將加熱菸視為流行象徵，甚至在許多公共場合刊登大幅廣告。」

其中一張烏克蘭男童好奇觸摸加熱菸廣告燈箱的照片，更引發外界議論。這張照片透過網路快速流傳，許多家長感覺怵目驚心，彷彿從男童身上看見自己孩子的影子，接著就是轉化成憤怒情緒。「如果孩子從小就接觸這些廣告，可能會導致吸菸年齡持續下降，從國外例子來看，行銷載具甚至比行銷菸彈更有效，因為這就是誘惑。」王瀚陽說。

▲純真的男童好奇觸碰光鮮亮麗的加熱菸載具廣告，這張照片讓許多家長擔憂，深怕孩子會提早接觸菸品。

董氏基金會菸害防治中心主任林清麗表示，「我們只有一個訴求，就是『求』政府將加熱菸載具當成菸品管理。」1/10是菸害防制法最後一次協商，170個反菸團體連日來不斷發聲，希望政府能聽見家長的擔憂。更有許多家長自發性到總統、院長臉書留言，就是擔心台灣將淪為菸商天堂。

1/10歷經5小時朝野協商，終於達成共識，保留條文全數取得初步共識，包括菸品、加熱菸載具，禁止其促銷與廣告。接下來《菸害防制法》修正案若能在1/13立法院會期結束前通過，就能管理早已滲透進台灣的加熱菸了。

（《CTWANT》提醒您，抽菸影響口腔衛生且有礙健康，未成年請勿吸菸，戒菸專線：0800-636363）

延伸閱讀

▸ 加熱菸爭議2／菸商笑了？實情恐怕不簡單 一句「水很深」曝利益糾葛

▸ 春節烈酒購1／精選品味威士忌 送到老闆心坎裡

▸ 亞洲發燒星／珉豪脫衣吻戲不敢讓媽媽看 東方神起昌珉致電糗師弟