碳烤攤老闆掀「赤壁之戰」　1張圖吸1.8萬讚！完美演繹草船借箭

▲碳烤攤掀起討論。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



記者崔子柔／綜合報導

碳烤攤通常會擺放出各種品項，讓客人自己挑選，近日宜蘭一個攤位引起廣大討論，因為老闆把串烤疊得超高，幾乎快把自己淹沒，網友則聯想到赤壁之戰中「草船借箭」的場景。

一名網友昨（11）日在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片表示，「目前看過最壯觀」，畫面中可見，雖然攤位上疊滿多到難以計算的串烤，但各個品項間卻擺放得相當整齊，原PO也透露，店家是位在宜蘭三角公園夜市（東門夜市）的首都碳烤。

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▲攤位看起來相當壯觀。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



照片吸引超過1.8萬人按讚，因為攤位像是被竹籤「插滿」，不少網友聯想到古典名著《三國演義》中赤壁之戰的「草船借箭」，紛紛留言表示，「謝謝曹丞相賜箭」、「片名：赤壁之戰」、「草船借箭燒烤攤」、「歷史上經典的戰役」。

▲網友P圖。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



也有顧客分享，老闆會放這麼滿是因為生意真的很好，「這家真的很好吃」、「去買就知道要等很久，去逛的時候常常會因為要等很久所以不買了，或是一開始要逛之前先買，等逛好了再來拿剛剛好」、「因為很快就賣完要一直補貨」、「生意很好才敢這樣疊」。