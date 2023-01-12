希臘「末代國王」康斯坦丁二世辭世　在雅典低調安葬

▲希臘末代國王康斯坦丁二世（Constantine II）過世，享壽82歲。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

希臘政府11日表示，希臘前國王康斯坦丁二世（Constantine II）於10日晚間去世，享壽82歲，他將被私下安葬在雅典北部一座前王室莊園。他生前患有慢性心臟病和行動不便，自上周以來一直在雅典一家醫院接受治療。

▲希臘末代國王康斯坦丁二世（Constantine II）與末代王后安妮-瑪麗（Queen Anne-Marie）年輕時的照片。（圖／路透）



根據《路透社》報導，康斯坦丁二世1940年出生，是希臘國王保羅（King Paul）和王后弗雷德里卡（Queen Frederica）的獨生子，1964年登上王位，1967年底因軍人政變流亡國外，1973年遭到軍政府罷黜，1974年軍政府垮台，全民公投依然放棄君主制，康斯坦丁二世成為末代國王。

康斯坦丁二世的私人辦公室一份聲明中說，「王室懷著沉痛的心情宣布，康斯坦丁國王陛下、摯愛的丈夫、父親和兄弟於昨天去世。」

▲希臘末代王儲帕夫洛斯（ Crown Prince Pavlos）替父親康斯坦丁二世（Constantine II）處理後事。（圖／路透）



希臘政府表示，康斯坦丁二世是英國威廉王子（Prince William）的教父和查爾斯國王（King Charles）的第二代堂兄，他將被私下安葬在前希臘王室的莊園，他的祖先也安葬在那裡。