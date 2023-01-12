桃園農田水利研究發展基金會喬遷至青埔　邱素芬接任秘書長

▲邱素芬卸任桃園果菜市場公司董事長後，接任桃園農田水利研究發展基金會秘書長。（圖／擷取自邱素芬臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著前桃園市長鄭文燦同進退的桃園果菜市場公司前董事長邱素芬，11日於臉書PO出桃園農田水利研究發展基金會，由原位於桃園區守法路上喬遷到青埔水利大樓以及其接任該會秘書長新職。邱素芬曾擔任桃園市民代表、市議員逾24年，4年前進入果菜公司服務後，強調其於營運管理上成長並獲取寶貴的經驗，未來將落實於新職的為民服務。

邱素芬表示，她的父親和弟弟都曾擔任過水利小組長。水利小組長一直都是水利會務推動的第一線尖兵，因此和水利會有深厚淵源。她同時也表示，在桃園果菜市場公司服務的4年內，陸續完成：

1.屋頂工程更新、厠所改建、燈光更換為LED，有效降低石棉瓦對健康的風險及降低鐵皮高溫更提升交易場明亮度。

2. 為食安把關除了生化檢驗外，也與6都並進11/15增添質譜設備，可迅速檢驗198種農藥殘留。配合農委會宣導從四章－Q到三章一Q及產銷履歷溯源。

3.疫情3年期間不管是造冊快篩、疫苗施打，公司發放口罩，防護面罩，酒精、交易場的環境清消，大家一起咬牙挺過。

4.疫情3年每年向鄭市長及財主單位爭取紓困減免，共體時艱減輕大家經營上的負擔。

5.積極推動果菜市場遷建。

6.配合審計處糾正，完成每月農會扣款轉帳方式，同時開立發票。公司也配合裝設ATM方便大家存提款。要求同仁提升服務效能及提高與行口間的互動。

7.廁所前車道地面刨除加厚鋪設柏油，方便大貨車卸貨及機車載送之安全。也完成交易場周邊的道路刨鋪及標線劃設，水溝每年固定清理。

8.廢菜葉在市政會議上爭取由環保局請委外廠商配合營業日載運處理。一般垃圾則請清潔中隊配合清運處理。