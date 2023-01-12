　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園農田水利研究發展基金會喬遷至青埔　邱素芬接任秘書長

▲桃園農田水利研究發展基金會喬遷至青埔

▲邱素芬卸任桃園果菜市場公司董事長後，接任桃園農田水利研究發展基金會秘書長。（圖／擷取自邱素芬臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著前桃園市長鄭文燦同進退的桃園果菜市場公司前董事長邱素芬，11日於臉書PO出桃園農田水利研究發展基金會，由原位於桃園區守法路上喬遷到青埔水利大樓以及其接任該會秘書長新職。邱素芬曾擔任桃園市民代表、市議員逾24年，4年前進入果菜公司服務後，強調其於營運管理上成長並獲取寶貴的經驗，未來將落實於新職的為民服務。

邱素芬表示，她的父親和弟弟都曾擔任過水利小組長。水利小組長一直都是水利會務推動的第一線尖兵，因此和水利會有深厚淵源。她同時也表示，在桃園果菜市場公司服務的4年內，陸續完成：

▲桃園農田水利研究發展基金會喬遷至青埔

1.屋頂工程更新、厠所改建、燈光更換為LED，有效降低石棉瓦對健康的風險及降低鐵皮高溫更提升交易場明亮度。

2. 為食安把關除了生化檢驗外，也與6都並進11/15增添質譜設備，可迅速檢驗198種農藥殘留。配合農委會宣導從四章－Q到三章一Q及產銷履歷溯源。

3.疫情3年期間不管是造冊快篩、疫苗施打，公司發放口罩，防護面罩，酒精、交易場的環境清消，大家一起咬牙挺過。

4.疫情3年每年向鄭市長及財主單位爭取紓困減免，共體時艱減輕大家經營上的負擔。

5.積極推動果菜市場遷建。

6.配合審計處糾正，完成每月農會扣款轉帳方式，同時開立發票。公司也配合裝設ATM方便大家存提款。要求同仁提升服務效能及提高與行口間的互動。

7.廁所前車道地面刨除加厚鋪設柏油，方便大貨車卸貨及機車載送之安全。也完成交易場周邊的道路刨鋪及標線劃設，水溝每年固定清理。

8.廢菜葉在市政會議上爭取由環保局請委外廠商配合營業日載運處理。一般垃圾則請清潔中隊配合清運處理。

ET快訊
大咖天團驚現信義區！「街頭獻唱」路人大合唱
快訊／台東嬤過馬路遭撞　「失去呼吸心跳」送醫急救！
威力彩飆4.7億　4星座中獎率暴增
公司加薪每人220元！發信「非常對不起」網一面倒比讚
歐陽靖曝「台南人流水席真相」　網同感：真正台北女子圖鑑
廣州BMW「故意衝撞人群」5死13傷　22歲男當街撒錢逃跑
全美1200班機大停飛「驚動白宮」　拜登下令徹查真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

番路鄉青農江曉琪　健康優質設施小果番茄連三年獲獎

台南大益貨櫃「市集變夜市」居民氣炸！市府將連續開罰：到改善為止

桃園農田水利研究發展基金會喬遷至青埔　邱素芬接任秘書長

台灣玩具圖書館 x Gogoro　門市逾3個月回收超過2公噸二手玩具

走春招財景點再+1　華泰名品城打造「穿金戴銀、錢兔似錦」唐人街

桃園捷運綠線六路段圍籬優化　自一月起三個月內完成

明華園黃字戲劇團《屠龍魂》　1 ／ 14 八塊厝民俗藝術村演出

年節送暖！　奇美實業攜手仁德區公所2600份年菜助弱勢過好年

慶祝28屆消防節　台東表揚29名消防及義消楷模

台南安南區安中抽水站新建工程動土　黃偉哲積極整治海尾寮排水

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

圤智雨情斷李妍瑾又交新歡　巴士熱吻網紅「工業凱C」

番路鄉青農江曉琪　健康優質設施小果番茄連三年獲獎

台南大益貨櫃「市集變夜市」居民氣炸！市府將連續開罰：到改善為止

桃園農田水利研究發展基金會喬遷至青埔　邱素芬接任秘書長

台灣玩具圖書館 x Gogoro　門市逾3個月回收超過2公噸二手玩具

走春招財景點再+1　華泰名品城打造「穿金戴銀、錢兔似錦」唐人街

桃園捷運綠線六路段圍籬優化　自一月起三個月內完成

明華園黃字戲劇團《屠龍魂》　1 ／ 14 八塊厝民俗藝術村演出

年節送暖！　奇美實業攜手仁德區公所2600份年菜助弱勢過好年

慶祝28屆消防節　台東表揚29名消防及義消楷模

台南安南區安中抽水站新建工程動土　黃偉哲積極整治海尾寮排水

等空頭期再進場買房　未來靠削價搶買方的預售案會增多

黃捷搭上「流水席」熱潮　PO網美照聲援：高雄辦桌果然是最棒的a

牠們不怕殺蟲劑了！日研究警告：亞洲蚊子「突變」抗藥性強1000倍

希臘「末代國王」康斯坦丁二世辭世　在雅典低調安葬

番路鄉青農江曉琪　健康優質設施小果番茄連三年獲獎

台南大益貨櫃「市集變夜市」居民氣炸！市府將連續開罰：到改善為止

桃園農田水利研究發展基金會喬遷至青埔　邱素芬接任秘書長

「大門永遠為他敞開」　頭號梅粉斯卡洛尼盼梅西續戰下屆世足

松本潤《怎麼辦家康》超孬！岡田准一「霸氣台詞」帥瘋登推特趨勢

飼育員忙打掃海龜求刷背　擼一次不夠推走又游回來

地方熱門新聞

台南大益貨櫃市集變夜市！市府要罰了

台中春節前發放4.4億「不排富育兒津貼」

奇美實業攜手仁德區公所2600份年菜助弱勢過好年

台南死亡車禍　22歲男騎士送醫不治

台南永康區中華路商店火警

台灣玩具圖書館 x Gogoro　回收逾2公噸二手玩具

桃園農田水利研究發展基金會　喬遷至青埔

南消二大與岱稜科技首辦企業自主防災示範

劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　即日起開始徵件

永康警逮獲4名販毒通緝要犯

竹市春節便民服務不打烊

學甲爐碴案騙很大！

桃園捷運綠線六路段圍籬優化　三月底前完成

爐碴案黃偉哲霸氣回覆除台南還有其他縣市清運？

更多熱門

相關新聞

醫美業者跨界推案　自曝青埔房市多殺多、投資客頻倒貨

醫美業者跨界推案　自曝青埔房市多殺多、投資客頻倒貨

以往為各家建商兵家必爭之地的桃園青埔，近期房市受政府打炒房等因素衝擊，出現投資客逃命潮。建商發現，青埔陷入「多殺多」狀態，投資客紛紛「倒貨」。在地房仲說，「逃命潮」已經出現，投資客只求平轉都想下車。

樺龍串連在地　傳承土地共榮信念

樺龍串連在地　傳承土地共榮信念

即／「青埔寨」釀3死狠棄屍　蝦董29人起訴

即／「青埔寨」釀3死狠棄屍　蝦董29人起訴

脫北客支撐桃園新案量衝2.7萬戶　中壢、龜山占1／3強

脫北客支撐桃園新案量衝2.7萬戶　中壢、龜山占1／3強

青埔藝術節「學生美術比賽」投票中！在地店家展示作品助藝術萌芽

青埔藝術節「學生美術比賽」投票中！在地店家展示作品助藝術萌芽

關鍵字：

桃園農田水利研究發展基金會青埔邱素芬

讀者迴響

熱門新聞

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

大咖天團驚現信義區「街頭獻唱」　網：好羨慕

9歲開始抽菸！高中弟「全身停止發育」　一脫褲醫秒看傻

快訊／準備發現金了！　行政院會明將通過特別條例草案

蓮蓬頭卡垢「沖澡引起發炎」　她靠1神物清潔！千人驚呆

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

賴清德讓蔡英文怒了？　郭正亮曝陳建仁接閣揆原因：不要低估他

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

一家4口旅遊3死1失蹤！16歲弟3天後屍體也被找到

北市內湖春水堂意外　23歲男子觸電送醫亡

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

2000元刮刮樂開賣首日　姊妹花猜拳中百萬

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面