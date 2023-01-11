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酒駕累犯欠國庫25萬賴帳　不怕坐牢...一聽查封土地立馬繳清

▲▼法務部行政執行署台中分署主任執行官周隆光到場查封不動產。（圖／法務部台中分署提供，下同）

▲法務部行政執行署台中分署主任執行官周隆光到場查封不動產。（圖／法務部台中分署提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

家住台中市太平區的張姓男子，早在2014年、28歲時就因酒駕入監服刑，出獄後2017年又入監，2度坐牢仍不思悔改，在2017年至2019年，累計被開酒駕、闖紅單、違停等11張罰單，共24萬9900元，法務部行政執行署台中分署2021年10月受理後開始催討，但張男置若罔聞，2022年10月前往所擁有的持分農地進行查封，並準備拍賣，結果張男在今年元月4日抱著現金一次付清了。

▲▼法務部行政執行署台中分署主任執行官周隆光到場查封不動產。（圖／法務部台中分署提供，下同）

張男2017年出獄後，仍然酒駕，直到2019年9月因無照開車、酒駕、拒測，挨罰19萬2000元，後來又因為違停、闖紅燈、無照駕車、肇事逃逸等累計被開11張罰單，合計罰鍰24萬9900元。

張男名下無存款等動產可供執行，所開車輛已逾20年，且下落不明，台中分署曾通知到場提出清償計畫，張男不予理會，經調查，張男名下有與家人共有之台中市南屯區2層建物（面積約50坪，張男之持分為1/8）1筆，4筆土地（面積從30坪至150坪不等），2021年12月20日依法查封該不動產，希望張男會擔心不動產遭拍賣而乖乖繳罰，但台中分署的期待落空了。

台中分署又發現，張男在豐原區還擁有持分不大的11筆土地（面積從0.2坪至150坪不等），該地屬山坡地，種有楊桃、梨子、火龍果等果樹，如果依法拍賣，共有人應買之可能性高，依法鑑價約125萬元，2022年10月26日現場查封，隨即進行拍賣前的相關程序，結果張男在今年元月4月突然現身，一次繳清全部罰單。

台中分署再次呼籲民眾，政府對酒（毒）駕行為零容忍，義務人應主動從速繳納罰鍰，執行機關對此類案件一定強力執行，提醒義務人勿心存僥倖。

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