西濱快速道路飆到184公里！超速104公里...罰2.4萬+扣牌照6個月

▲一部自小客車在限速80公里的西濱快速道路超速104公里，罰鍰2萬4000元，還要吊扣牌照6個月。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣警察局交通隊日前舉發4件汽車嚴重超速違規，警方根據車籍資料逕行舉發，處罰駕駛人6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，並吊扣該車牌照6個月。其中一件在西濱快速道路後龍路段，超速104公里，遭裁罰2萬4000元。

苗栗縣警局交通隊表示，112年加強重要節日安全維護工作自1月1日開始啟動，至1月30日24時止，為期30天，交通隊在第1週就分別在台61線快速道路97.55公里，及省道台6線5.5公里處，各舉發2件行車速度超60公里以上的嚴重超速違規。

交通隊檢視這4張違規超速採證照片，赫然發現1張超速照片內車輛行車速度高達184公里，依該路段速限80公里，已超過104公里，行車速度比速限多出1倍，嚴重影響用路人安全，警方根據車牌號碼所登載車籍資料，比對廠牌、款式、顏色及出廠年份均吻合，即依道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款規定：「逕行舉發該車行車速度超過規定之最高時速六十公里者，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰」；再依同條例第43條第4項規定逕行舉發汽車所有人，須吊扣該車牌照六個月。

警方表示，4部超速違規車輛中有2部超速60公里以上，各罰鍰8000元；1部超速90公里以上，罰鍰1萬2000元；1部超速104公里，駕駛人罰鍰2萬4000元，4部違規車輛吊扣牌照6個月。

警方強調，道路設計速限係依其路段等級訂定，呼籲駕駛人切勿超速行駛，避免車輛失控發生交通事故，造成車輛及人員損傷，還得面臨刑、民事究責，得不償失。

▲台61線苗栗後龍路段97.55公里固定式測速照相桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣警局交通隊舉發4部嚴重超速汽車，處6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，還要吊扣牌照6個月。（圖／記者蔡文淵翻攝）