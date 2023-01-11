郭昭巖蔣萬安寒冬送暖　春節啟動吉食平安春節關懷計畫

▲台北市議員郭昭巖攜手台北市長蔣萬安，參加國際扶輪3481地區舉辦寒冬送暖，春節啟動吉食平安春節關懷計畫（圖／台北市議員郭昭巖提供）

政治中心／綜合報導

由台北市議員郭昭巖創立並擔任理事長的「台北市朝陽社會關懷協會」，攜手國際扶輪3481地區的台北艋舺扶輪社等10幾個扶輪社、台灣省城隍廟、救國團台北市團委會、台北市環保局、台北市教育局、聯維有線電視等，熱心企業例江陵關係企業、福清營造、金毓泰股份有限公司、齊揚建設等熱心企業和善心人士曹金玲老師等募集物資，舉辦寒冬送暖活動「溫馨福袋過暖冬」，8日首場活動圓滿結束，台北市長蔣萬安也到場與民同歡，肯定民間的公益活動，並強調在政策上面也會助弱勢民眾，和民間團體一起努力，公私協力讓台北更好，第二場寒冬送暖活動也順利結束，還有第三場、第四場，沒領到的民眾仍可來認領。

蔣萬安於8日致詞時表示，過年期間為讓弱勢家戶安心過好年，北市府於農曆春節啟動關懷弱勢各項服務及吉食平安春節關懷計畫，包括發放低收入戶及弱勢家庭春節慰問金、溫馨送年菜、社區緊急救助網絡管道、年節期間服務不打烊等措施，可協助弱勢家戶以及各社區平安一起過好年。

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北市府持續在萬華跟中正區推動社區照顧關懷據點，目前中正萬華區有65處據點，兒少關懷據點小站共計10處以及1家西區少年中心，提供弱勢兒少課後關懷輔導、親子活動等，現今家庭議題日趨複雜，需要各方網絡協力，萬華區也自主成立社區協力聯盟，建構暢通橫向連結，打造綿密服務網絡。

蔣萬安肯定寒冬送暖活動，並表示政策上面也會助弱勢民眾，未來將會公私協力，一起讓台北、地方更好，在社會福利、老人照顧上也都會推出更好的政策。

▲寒冬送暖活動「溫馨福袋過暖冬」，台北市長蔣萬安也到場與民同歡（圖／台北市議員郭昭巖提供）

「台北市朝陽社會關懷協會」攜手國際扶輪3481地區的台北艋舺扶輪社等10幾個扶輪社及各單位所舉辦的寒冬送暖活動已超過十年，對地方幫助很大，尤其是弱勢民眾拿到物資更為感動，有民眾拿到物資後不斷的表達感謝，說在過年前領到物資很感動，剛好在過年前缺的物品能夠補齊。

郭昭巖說，蔣市長剛上任，邀請他來參加地方的活動，也向大家介紹一下，過程中也向萬安說明一些地方的需求，未來也將和萬安一起讓地方更好；蔣萬安一上任就著手研議並宣布恢復1500元的重陽敬老禮金，蔣萬安當市長後十分積極，也相信他會苦民所苦、知道民眾的需求，感謝萬安百忙之中特地抽空前來。

郭昭巖指出，今年中正、萬華區寒冬送暖活動「溫馨福袋過暖冬」，不同於過去送蠶絲被，今年則送給弱勢民眾價值高達1200元的生活物資，包含乾糧、麵食、醬油、油品等，但沒有領到的民眾，接下來在1/12、1/14還有其他場次也可以領取物資。

※第三場在1/12早上10時(9:30報到)於中正區公所；第四場在1/14下午2時(1:20報到)於萬華區公所。