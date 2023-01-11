「娶台北女CP值超低」　人夫狂怨：月中要住30天、送禮香奈兒起跳

▲人夫稱後悔娶了台北女生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

近日「輔大陳若儀」事件鬧得沸沸揚揚，主要是一名住在台北的女子抱怨要嫁到高雄，夫家的排場讓她不滿意等，今（11）日又有一位人夫指出，「娶台北女生CP值真的超低」，大戰南北引起網友熱議。

該人夫今（11日）凌晨在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他已經結婚一年，現在覺得很後悔娶台北的女生，「不只戒指要求要寶格麗，求婚還要很盛大，聘金也貴，生日送包還要香奈兒起跳，妳還要求我台北要有房子，婚禮還要在高級飯店」。

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▲人夫發文。（圖／翻攝自Facebook）



原PO提到，現在老婆懷孕了，要求要在一天11000元的月子中心住滿30天，「人家中南部的產婦都住一天五千而已」，最後更抱怨到老婆長相問題，「沒有公主臉，卻有公主病」、「早知道就娶中南部東部女生了，中南部東部上來的同事，一個比一個還優質，又漂亮又有氣質，平均長相都比台北女生漂亮，也比較白，質也比較好」。

文章曝光後，不少網友留言反擊原PO，「台北路過，我黑啊怎麼了？我的卡地亞自己買，房子也剛繳完」、「人的問題啦，關台北什麼事」、「婚前你不知道他皮膚黑？刺青？也不太漂亮？你是瞎了嗎」、「我台北人，可是我也沒這樣」、「依照你選妻的邏輯，就算你娶了中南部的，也不是很漂亮」，也有人認為原PO只是因為新聞事件想蹭熱度，「應該只是為了求關注」、「這故事我只給87分了」。