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工讀生搬薯條喪命　醫示警危險溫差：每增1°C腦出血風險就增近1倍

▲▼麥當勞 套餐漲價。（圖／記者屠惠剛攝）

▲一名工讀生在麥當勞打工時不幸昏倒喪命。（示意圖，非當事店家／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳／綜合報導

高雄一名工讀生因在麥當勞整理貨物時，於短時間內多次暴露在溫差過大的環境導致死亡，法院判決麥當勞須賠償家屬472萬餘元。醫師表示，冷熱溫差確實會要人命，尤其自大於5°C以上開始，愈來愈危險；更有研究指出，每增加1°C，腦出血風險就會增加近1倍。

根據法院判決，該工讀生40分鐘內搬運了約1.1噸的薯條、薯餅等貨物，暴露於冷熱溫差次數共48次，而麥當勞雖然有防寒外套，卻沒有監督工讀生確實穿上。重症醫學專科醫師黃軒說明，台灣正處於早晚溫差變化大的季節，一旦外頭溫度低於18°C，一進一出，就容易導致極大溫差，很要人命。

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國外研究發現，若暴露在極冷（10°C 以下）環境，又忽入房門（23°C以上） ， 不只身體難適應，也易產生極大溫差。溫差愈大，死亡率愈高，且從溫差大於5°C以上開始，愈來愈危險。

不只是心臟的猝死，連腦血管疾病（俗稱腦中風），也是會自溫差大於5°C以上開始，愈來愈危險。尤其是那些健康、沒有任何病史的人，研究指出，小於60歲的人，急性腦中風的風險多了4倍。

澳洲另一篇文獻顯示，溫差每增加1°C，腦出血風險就會增加近1倍，這種低溫引發的溫差，最常見於腦內出血患者，而非阻塞性的腦中風或蜘蛛網下的腦出血；俄羅斯研究更指出，並非低溫（≤2°C）才易引起腦出血，反而是溫差變化在−1.9°C～7.2°C時，最易引發腦出血。

黃軒總結，溫差愈大，死亡率確實會愈高，且從大於5°C以上開始，就會愈來愈危險，呼籲民眾務必注意保暖。

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