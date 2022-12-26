俄國經濟迎接「失落的10年」　她曝這現象激增：長期損失難估計

▲俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

俄國獨立記者普羅科彭科（Alexandra Prokopenko）撰文分析，「俄羅斯似乎準備迎接另一個失落的10年，在經歷10年停滯後，又經歷10年衰退」，尤其烏俄戰爭爆發以來50-100萬人離開俄國，大量人才流失導致勞動市場壓力激增，工資上漲速度比生產速度更快，最終促成通膨風險飆高，使得長期損失更難計算。

俄國政府及央行透過近年的保守財政政策，減緩戰爭及制裁帶來的經濟衝擊，避免經濟崩潰。例如以每桶原油45美元平衡預算，不惜犧牲經濟成長嚴格控制開支，國營企業及主要銀行也實施壓力測試，為各種可能的制裁做好準備，包括俄羅斯從環球銀行金融電信協會（SWIFT）脫鉤、西方停止供應特定技術、相關帳戶遭到凍結等等。



普羅科彭科表示，多虧上述準備方案，莫斯科當局相當樂觀，制裁效果也被證明在短期內比預期更小，不過恐怕更持久。她認為，俄國經濟很可能持續衰退，儘管外界預期最快2024年開始復甦，但唯有「外在因素並未顯著惡化」的情況下才會發生，這卻被認為不太可能。

▲俄羅斯北溪1號天然氣管道。（圖／路透）



報導指出，俄國最初幾個月被原油及天然氣收入撐起的預算已經開始縮減，今年10月非原油及天然氣的收入下降20%，雖然1-10月工業生產僅減少0.1%，但很大程度是因為軍事支出增加，這同時掩蓋了民生產業的衰退，例如木材加工、機械製造、幾乎減半的汽車生產。



政府財政優先考量是軍事支出，且該國所有產業皆高度依賴西方進口的高科技產品，但如今幾乎來自所有國家的技術進口都在下降，導致國內生產減少、技術也更原始。此外，西方企業撤離、歐洲停止進口能源，也將持續拖累經濟。

俄羅斯身為一個正在交戰、遭受重重制裁的國家，充滿不確定性，塑造出不利的商業環境，導致私人企業完全遭到扼殺，外來投資也有大幅削減的風險，卻又無法完全仰賴國內支持，因為內需市場實在太小。

▲面對西方制裁，俄羅斯一度要求「不友好國家」只能使用盧布購買天然氣。（圖／路透）



普羅科彭科認為，俄國主要困難在於產品對於新市場的重新定位，因為該國通往東方的基礎建設吞吐量有限，港口、鐵路及管線都已超載，打造新設施又需要資源及技術。此外，即使未受制裁商品供應也會受阻，因為國際海運企業拒絕與俄合作，更別提歐元美元及銀行金融業的制裁，就連支付或收取款項也有困難。

普羅科彭科預測，俄羅斯發展下滑趨勢可能還需要3-5年才會停止，儘管普丁喜歡強調該國擁有發展所需的一切，但若要僅靠內部資源推動經濟成長，就必須結束戰爭、減少不可預測性、增加競爭力、提供有效產權保障等等，而這些都是總統及政府一直未能提供的商業條件。