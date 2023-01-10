派克雞排「漲到一片95」他吃消夜嚇壞　業者回應了

▲派克雞排一片漲到95元，網友買消夜驚呆。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

近來物價上漲相當有感，對外食族來說花費變大。一名網友表示，他日前晚上突然想吃派克雞排，結果發現雞排竟漲到一片要價95元，讓他直呼「漲到95元到底有什麼問題，會不會太扯了」，貼文一出引起網友熱烈討論。對此，派克雞排業者表示，派克雞排並未公佈任何漲價資訊，全台門市雞排定價仍是80元。

原PO在批踢踢表示，他日前晚上突然想吃派克雞排，結果看到雞排一片竟要價95元，「我記得去年才80元還75元吧，突然漲到95元到底是有什麼問題啦」、「派克雞排漲到95元會不會太扯了？」

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▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出引起網友熱議，有人說，「好貴，我大學時候好像才65元」、「我大學吃60，已經回不去了」、「我記得我剛開始吃派克，一片好像才40元還是45元」、「漲成這樣太誇張了吧，比便當還貴」、「我記得不是才80元，怎麼又漲了」、「笑死，吃雞排也是財富自由」、「還不如吃雞排便當」。

也有人說，「20年來經濟最好，吃不起是你的問題」、「20年來經濟最好，是你不夠努力」、「為了健康好，雞排少吃」、「派克雞排真的好吃」、「95不是問題，難吃才是」、「20年前可以吃兩個便當了」、「雞翅要50元，景氣真好」、「貴不是問題，問題是你沒錢」。

▲網友認為，漲到95元，不如吃雞排便當。（圖／翻攝自批踢踢）

根據NOWnews今日新聞報導，「派克雞排」創始人李姓老闆表示，派克雞排並未公佈任何漲價資訊，全台門市雞排的定價都是80元，部分門市甚至維持75元，網友看到的可能是外送平台的價格，呼籲民眾不要聽信錯誤訊息。

▼派克雞排2022年12月公布的菜單，雞排仍維持在80元。（圖／翻攝自派克雞排臉書）