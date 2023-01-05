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2022年台灣「啥沒進步反退步」？網點名這2項：亡國感很重

▲▼ 台北101。（圖／記者何雨忠攝）

▲網友普遍認為台灣各方面退步嚴重。（圖／記者何雨忠攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

時序已進入新的一年（2023）了，回顧2022年，你覺得台灣進步了嗎？一名網友認為完全沒有，反而還退步，他列舉10項讓他很有感的例子，像是交通變差、通貨膨脹、限制言論自由等，並問大家什麼事讓你覺得台灣的退步感很重？引發網友熱議，多數人對房價和物價最有感，還有人說這一年來動不動就停電，覺得台灣像是落後國家，直呼「亡國感很重」。

原PO在PTT以「什麼事讓你覺得台灣的退步感很重」為題發文，表示2022年結束了，回顧過去一年，認為台灣一直在退步，並舉例自己認為很有感的10件事，「1.交通爛、2.詐騙多、3.浮屍多、4.子彈多、5.市容差、6.薪資低、7.通膨高、8.吃萊牛萊豬福食、9.言論不自由以及10.房價高」，並問網友還有哪些讓人覺得退步感很重的？

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▲▼原PO點出10項讓他超有感的退步例子。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO點出10項讓他超有感的退步例子。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出引發網友熱議，多數人認同物價上漲和房價，「房價和高物價高」、「物價越來越高」、「物價高，你看這一年雞蛋漲得跟什麼一樣」、「薪資低、高物價、高房價是最大問題」、「蛋貴得好誇張，想想連一個蛋價都守不住，還能指望什麼？」、「只有底薪增加，但是物價增加更多」、「房價、物價是要漲到哪裡才會降」。

也有人說，「動不動就停電真的很糟，落後國家有的現象」、「民主言論自由倒退有感」、「治安越來越差」、「台灣真的被搞到貧富差距有點嚇人了」、「民主吧，官員嗆民代，政府買網軍帶風向」、「交通跟詐騙變多又變差，有夠可悲」。

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